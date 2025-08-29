  • Новость часаBloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле
    Опубликовано видео атаки безэкипажного катера на корабль ВМС Украины
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Умер Родион Щедрин
    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Бразилия собралась ввести ответные меры на пошлины США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    29 августа 2025, 10:27 • Новости дня

    Экспортеры Индии сообщили о массовых увольнениях из-за тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Резкое увеличение импортных тарифов на индийские товары со стороны США уже привело к остановке производства и массовым увольнениям в текстильной промышленности и на производстве морепродуктов в Индии, сообщает Al Jazeera.

    Администрация Дональда Трампа объявила о введении 50% пошлины на товары из Индии в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти, что вызвало острое недовольство индийских экспортеров, передает Al Jazeera.

    Сильнее всего пострадали отрасли, связанные с производством текстиля, украшений, ковров и морепродуктов. По словам главы Федерации индийских экспортеров Аджая Сахая, власти страны пообещали поддержать пострадавших и готовят экономический пакет помощи, чтобы предотвратить увольнения. Однако, как отмечают представители бизнес-сообщества, уже сейчас предприятия вынуждены сокращать персонал и приостанавливать работу из-за отсутствия заказов.

    Глава компании Sandhya Marines К Ананд Кумар заявил, что его предприятие, осуществляющее более 90% поставок креветок в США, оказалось на грани закрытия.

    «Мы уже начали увольнять сотрудников, потому что не можем платить зарплаты без заказов», – сообщил он, отметив, что, по оценкам ассоциаций экспортеров, около половины работников в секторе креветок потеряют работу.

    В текстильном кластере города Тируппур, где сосредоточена треть всех индийских экспортных поставок одежды, также начались массовые сокращения. Представители отрасли опасаются, что при продолжении кризиса порядка 150 тыс. человек останутся без работы, а крупные международные заказчики могут отказаться от сотрудничества с Индией в пользу конкурентов.

    Премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул, что Индия не намерена идти на уступки, когда речь идет о защите интересов фермеров и национальной экономики, и призвал к укреплению экономической независимости страны.

    Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. В МИД Индии назвали эти меры несправедливыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифный удар Трампа толкнул Индию к жесткому выбору.

    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (27)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (20)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (10)
    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    Комментарии (9)
    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    Комментарии (18)
    27 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса

    Трамп обвинил Джорджа Сороса и его сына в поддержке насилия

    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Дональд Трамп призвал к уголовному преследованию финансового магната Джорджа Сороса и его сына за поддержку насильственных акций в Соединенных Штатах, пишет РИА «Новости».

    В социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Джордж Сорос и его чудесный сын – левак-радикал – должны быть обвинены в рамках акта «Рико» из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам».

    Он отметил, что такие действия наносят существенный вред стране и добавил: «Сорос и его группа психопатов стали причиной огромного ущерба нашей стране». Также Трамп обратился к друзьям миллиардера с западного побережья с призывом быть осторожными, поскольку, по его словам, правительство внимательно следит за происходящим.

    Акт «Рико» предполагает уголовное преследование всех участников преступной группы, если преступление совершено хотя бы одним из них. Трамп подчеркнул, что нельзя позволять «чокнутым разрывать на части Америку, не давать им продохнуть и быть свободными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, выделив их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Напомним, организации, финансируемые Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США после соответствующего решения суда, заблокировав инициативу администрации Трампа.

    В Европе «агенты Сороса» вступили в противоборство с союзниками Дональда Трампа.

    Комментарии (8)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    29 августа 2025, 04:55 • Новости дня
    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине

    Le Point: Приоритет Трампа по Украине – восстановить отношения с Россией

    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым разом дает Москве все больше времени для принятия решения, будто пытаясь навязать ей свое время и ритмы, но из этого ничего не выходит, тем более в отношении украинского конфликта, так как приоритеты у главы Белого дома иные, пишет французский журнал Le Point.

    «Приоритет Трампа – восстановить нормальные отношения с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно», – пишет Le Point со ссылкой на дипломатический источник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Европу, Зеленского и самого себя

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом  Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

    Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

    В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

    «Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    Комментарии (5)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 09:43 • Новости дня
    Дания предложила ввести санкции против криптодоходов России

    Дания предложила ограничить доходы России от криптовалютных операций и экспорта

    Tекст: Вера Басилая

    Дания предложила ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

    Дания на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене, которая запланирована на 29–30 августа, планирует предложить ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, Дания выступила за введение дополнительных ограничений на доходы России от экспорта нефти и газа. При этом подробности возможных мер в отношении экспорта энергоресурсов не уточняются.

    На повестке встречи также стоит обсуждение нового инструмента, который может запретить экспорт товаров в государства, не входящие в Евросоюз, но находящиеся в зоне риска обхода санкций. Политики планируют только обсудить предложения, а принятия конкретных шагов по санкциям на встрече не ожидается.

    Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер заявил: «Эта встреча задаст тон повестке в области безопасности и обороны Европы на ближайшие месяцы».

    Ранее МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне.

    Евросоюз обсуждает новые варианты использования доходов от активов России.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций против России на начало сентября.

    Политолог Дмитрий Журавлев отмечал, что угрозы ужесточения санкций не влияют на позицию Москвы.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН
    Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступит в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

    «У меня также есть для вас краткое объявление о расписании на сегодня. Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций во вторник, 23 сентября», – сказала она на брифинге.

    Напомним, делегацию России для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по распоряжению президента страны Владимира Путина, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, создание новой универсальной по функционалу и легитимности всемирной организации спустя 80 лет после появления ООН невозможно, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме.

    В июне Анналена Бербок стала единственным кандидатом и была избрана председателем юбилейной сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН, напомнив о ее высказываниях о гордости за деда, служившего в СС.


    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Доллар ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ослабление доллара на мировых торгах связано с опасениями инвесторов после попытки Дональда Трампа добиться отставки Лизы Кук из совета управляющих ФРС США.

    Курс доллара к основным мировым валютам начал снижаться, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 12.04 мск евро вырос до 1,1622 доллара, а доллар подешевел к иене до 147,56 иены. Индекс доллара, отражающий динамику курса доллара к корзине валют шести ключевых торговых партнеров США, уменьшился на 0,04%, до 98,41 пункта.

    Причиной снижения стала новость о попытке президента США Дональда Трампа отстранить от должности Лизу Кук, одного из членов совета управляющих ФРС. Трамп обвинил Кук в «потенциально преступном поведении», утверждая, что она могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. Кук отказалась покидать пост, заявив в СМИ, что продолжит работать и помогать американской экономике.

    Эксперты отмечают, что увольнение Кук может усилить опасения по поводу независимости ФРС. По словам стратега National Australia Bank Родриго Катрил, если Трамп добьется своего, то потенциально сможет сформировать совет управляющих, лояльный его позиции, сообщает агентство Bloomberg.

    Также в ближайшее время ожидается публикация макроэкономической статистики. Аналитики прогнозируют снижение индекса доверия потребителей в США с 97,2 до 96,4 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назначил Стивена Мирана в совет директоров Федеральной резервной системы вместо Адрианы Куглер. Сенатор США ранее распространил фейк об отставке главы ФРС Джерома Пауэлла. Конфликт Белого дома с руководителем ФРС ускоряет дедолларизацию мировой экономики.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 11:35 • Новости дня
    Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения Вашингтона и Дели

    Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения между Вашингтоном и Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары, повысив их до 50%, сообщает Politico.

    США приняли решение повысить тарифы на индийские товары до 50%, сообщает Politico.

    Новые ограничения вступают в силу в среду и связаны с попытками оказать давление на Индию из-за ее закупок российской нефти. Белый дом подтвердил, что не планирует откладывать введение дополнительной пошлины, несмотря на надежды на улучшение отношений после назначения Серджио Гора послом США в Индии.

    «Введение пошлин расценивается как удар по доверию к партнерству Индии и США», – заявил бывший представитель Индии в ООН Сайед Акбаруддин.

    Он считает, что если не сдержать такие шаги, это может разрушить стратегическую сближенность стран, достигнутую за последние 20 лет.

    Власти Индии ранее называли новые тарифы «несправедливыми, необоснованными и неразумными», отмечая, что страна примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

    Эксперты отмечают, что напряженность в отношениях может сохраниться до потенциальной встречи Дональда Трампа и Нарендры Моди на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Ранее США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии.

    Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот отклонил все попытки.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    СМИ писали, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    CNN сообщил о поставках тысяч ракет ERAM на Украину в 2025 году
    Президент Румынии не поздравил Молдавию с Днем независимости
    В военный суд поступила жалоба на приговор датской наемнице Йоргенсен
    Колумбийские наемники ВСУ рассказали о жестокости украинских карателей
    Сеймур Херш попал в базу украинского «Миротворца»
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации