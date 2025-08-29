  • Новость часаBloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле
    Опубликовано видео атаки безэкипажного катера на корабль ВМС Украины
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Умер Родион Щедрин
    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Бразилия собралась ввести ответные меры на пошлины США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    29 августа 2025, 10:19 • Новости дня

    Российские военные спасли группу мирных жителей с ребенком из Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из города Красноармейск (укр. название – Покровск) удалось спасти группу мирных жителей, включая малолетнего ребенка.

    Сами спасенные сообщили, что в ходе эвакуации украинские военные охотились на них, передает ТАСС.

    В группе был полуторагодовалый ребенок, он выжил.

    Спастись удалось благодаря координации российских бойцов.

    Ранее беженка сообщила, что жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ. Украинские боевики выносили из домов все вплоть до ковров.

    Также сообщалось, что ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ в промышленной зоне Красноармейска.

    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    ВЗГЛЯД: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины» под Харьковом

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опубликовало видео момента атаки на украинский корабль «Симферополь» с борта безэкипажного катера.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале Минобороны России, демонстрируют, как безэкипажный катер движется по направлению к среднему разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь».

    На видео хорошо видно, как катер на большой скорости приближается к борту украинского судна, после чего происходит взрыв. Сообщается, что в результате удара корабль был уничтожен.

    Видео снято непосредственно с борта российского безэкипажного катера, участвовавшего в операции по поражению корабля противника.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео атаки корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины российским безэкипажным катером.

    Министерство обороны России заявило об уничтожении корабля в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Эксперт Денис Федутинов сообщил, что такой катер впервые применили для уничтожения корабля ВМС на Украине.

    Комментарии (14)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины безэкипажным катером

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средний разведывательный корабль украинских военно-морских сил «Симферополь» уничтожен российскими военными в устье Дуная, сообщило Министерство обороны России в четверг. Уточняется, что удар по кораблю был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Корабль удалось уничтожить с помощью быстроходного безэкипажного катера, его поразили в устье реки Дунай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Корабль «Симферополь» построили в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса его разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

    Станцию производит киевское НИИ «Квант-Радиолокация». У него также могут быть установлены поставленные киевскому режиму в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

    В мае на нем произошло возгорание, из-за чего были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию.

    Также в ночь на четверг российские военные групповым ударом высокоточным оружием большой дальности поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные авиабазы Украины.

    В прошлые сутки накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет

    В Сети распространились видео с покидающими Украину мужчинами от 18 до 22 лет

    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово покидать территорию Украины в первый день после вступления в силу постановления кабмина, разрешающего им пересечение границы, сообщили СМИ.

    На видео, опубликованных изданием «Страна» и его Telegram-каналом, молодые люди делятся эмоциями и рассказывают о своих поездках. Один из мужчин говорит: «Я уже в Польше, я думал, это неправда», передает РИА «Новости».

    На других записях группы друзей готовятся к выезду за пределы Украины, отмечая, что «настал этот момент. Будем выезжать в Польшу». Очереди на пунктах пропуска в основном состоят из молодых мужчин, что подтверждается кадрами с границы. Некоторые рассказали, что не смогли выехать ночью, но утром пересечь границу у них получилось.

    При этом на Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, но во время военного положения мужчинам от 18 лет был запрещен выезд из страны. В результате многие семьи вывозили своих сыновей до наступления совершеннолетия, чтобы избежать ограничений. Новое разрешение уже привело к заметному оттоку молодежи с Украины.

    Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с момента вступления в силу новых правил молодые мужчины от 18 до 22 лет получили возможность покидать территорию Украины, и уже появились первые выехавшие.

    Накануне в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий тюремное заключение за попытку выезда на территорию России или Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. С начала 2025 года украинские пограничники остановили более 13 тыс. человек при попытке незаконно пересечь границу.

    Комментарии (19)
    28 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве

    Захарова: ВС России наносят удары только по военным объектам ВСУ

    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    МИД России опроверг сообщения СМИ о якобы нанесенном ВС России ударе по зданию представительства Евросоюза в Киеве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения вооруженных сил Украины, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что информационная кампания вокруг якобы российских атак на гражданские объекты поддерживается официальными представителями Евросоюза и близкими к нему СМИ, при этом руководство ЕС и его стран-членов не реагирует на обстрелы гражданской инфраструктуры и теракты на территории России со стороны ВСУ.

    По словам Захаровой, российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе до официальной стороны ЕС.

    Ранее Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за ударов по Киеву, где было повреждено здание дипмиссии.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о якобы серьезном повреждении здания Британского совета в Киеве после авиаудара.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    Комментарии (3)
    28 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    США считают, что Россия и Украина сейчас не готовы завершить конфликт, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга,

    По ее словам, президент Дональд Трамп намерен вскоре выступить с дополнительными заявлениями по ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь подчеркнула: «Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого».

    Каролин Левитт не уточнила, когда именно Дональд Трамп сделает свои новые заявления по украинскому вопросу.

    Ранее американский лидер допустил, что встреча между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским  может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса. Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 14:27 • Новости дня
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, передает ТАСС. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас написала в соцсети X: «В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе».

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ночью в 50 метрах от миссии ЕС произошли два взрыва, жертв не было. Еврокомиссар по урегулированию кризисов Аджа Лябиб сообщила, что в здании выбиты стекла и осыпался потолок.

    Миссия ЕС расположена в офисном здании рядом с крупным депо Укржелдороги, перевозящей также вооружения из стран Евросоюза. По данным украинских соцсетей, взрывы произошли непосредственно в депо, где фиксировалась активность ПВО.

    Ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров.

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Комментарии (29)
    29 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

    По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС.

    По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте.

    Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы.

    Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве.

    ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.

    Комментарии (4)
    28 августа 2025, 14:18 • Новости дня
    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

    Премьер Британии Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о серьезном повреждении здания Британского совета (организация признана нежелательной в РФ) в Киеве после авиаудара, учреждение временно прекращает прием посетителей.

    Здание Британского совета в Киеве было повреждено после ночных авиаударов, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер в соцсети X, передает ТАСС.

    Представительство организации на Украине подтвердило, что помещение получило серьезные повреждения и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления.

    Британский совет признан в России нежелательной организацией с июня. Министерство юстиции России добавило организацию, аффилированную, по данным ведомства, со спецслужбами Британии, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, облако смога накрыло столицу Украины после серии взрывов и пожаров.

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, что привело к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    Комментарии (10)
    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет

    Канцлер Германии Мерц отверг возможность встречи Путина и Зеленского

    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон на Лазурном берегу заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, что, по его мнению, очевидно.

    «Сегодня мы должны снова обратиться к этому вопросу, особенно учитывая тот факт, что встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, не будет, в отличие от того, о чём договорились президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе», – приводит слова Мерца журнал Stern.

    По мнению немецкого канцлера, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования украинского конфликта.

    До этого, во вторник, Мерц обвинил Путина в «стратегии затягивания времени», так как российский лидер якобы обвязал встречу с Зеленским предварительными условиями, которые «совершенно неприемлемы» с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия. Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

    Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины

    Комментарии (4)
    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    Комментарии (13)
    28 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»

    Венгрия запретила командиру ВСУ въезд в Шенгенскую зону из-за атаки на «Дружбу»

    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии приняли решение ограничить въезд в Шенгенскую зону для офицера ВСУ, связанного с атакой на нефтепровод «Дружба».

    Венгрия решила ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для командира Вооруженных сил Украины, подозреваемого в атаке на нефтепровод «Дружба», передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение связано с посягательством на суверенитет страны в связи с произошедшим инцидентом, однако не уточнил имя украинского офицера, которому адресован запрет.

    В заявлении, опубликованном госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтаном Ковачем, Сийярто отметил, что каждый, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ожидать последствий.

    Ранее сообщалось, что Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

    Сийярто заявлял, что поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», прерванные после атаки на распределительную станцию, начнутся 28 августа в тестовом режиме.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Комментарии (10)
    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (4)
    Главное
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    CNN сообщил о поставках тысяч ракет ERAM на Украину в 2025 году
    Президент Румынии не поздравил Молдавию с Днем независимости
    В военный суд поступила жалоба на приговор датской наемнице Йоргенсен
    Колумбийские наемники ВСУ рассказали о жестокости украинских карателей
    Сеймур Херш попал в базу украинского «Миротворца»
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации