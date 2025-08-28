Минобороны сообщило об ударе по бригаде ВСУ в Красноармейске

Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

«К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

«В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

«Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.