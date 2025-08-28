Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.7 комментариев
Минобороны сообщило об ударе по бригаде ВСУ в Красноармейске
ФАБ-250 уничтожили пункт временной дислокации 155-й бригады ВСУ в Красноармейске
Российские военные нанесли авиаудар по подразделению ВСУ в промышленной зоне Красноармейска, применив корректируемую авиабомбу, сообщили в Минобороны.
Пункт временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Красноармейском был поражен авиационным ударом, передает ТАСС.
По данным Минобороны, целью атаки стал выявленный разведкой объект в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск в ДНР, где располагалось подразделение ВСУ. В сообщении ведомства подчеркивается:
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й омбр ВСУ. По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК».
Отмечается, что средства объективного контроля в реальном времени зафиксировали успешное поражение цели и подтверждение нанесенного удара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.