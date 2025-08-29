Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Загадочный недуг урезал пребывание Джорджа Клуни на Венецианском кинофестивале
Голливудский актер Джордж Клуни был вынужден сократить свои рабочие обязанности на Венецианском кинофестивале после того, как заболел в первый же день.
Оскароносный Джордж Клуни, сыгравший главную роль в конкурсном фильме Ноя Баумбаха «Джей Келли», неожиданно прервал пресс-конференцию в среду и пропустил частный ужин с актерами и съемочной группой.
Инсайдеры утверждали, что Джорджу стало плохо во второй половине дня, и ему посоветовали отправиться домой, чтобы отдохнуть перед напряженным графиком выступлений, пишет Mirror.
Отец двоих детей в 64 года активно позировал фотографам с супругой Амаль на красной дорожке, но потом был запечатлен на видео, когда садился в лодку и покидал отель Excelsior около 16 часов, чтобы прийти в себя перед официальной пресс-конференцией в четверг и мировой премьерой фильма Джея Келли.
Хотя подробности его состояния не разглашаются, инсайдеры подчеркнули журналу Hollywood Reporter, что беспокоиться не о чем. При этом Клуни пропустил ужин, на котором собрались Ной Баумбах, его коллеги по фильму Адам Сэндлер и Лора Дерн, а также топ-менеджеры Netflix.
Загадочные проблемы со здоровьем актера начались через несколько месяцев после того, как он раскрыл планы на будущие проекты. В марте давний сердцеед запретил себе сниматься в каких-либо новых романтических комедиях, так как он «не собирается конкурировать с 25-летними исполнителями главных ролей».
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, появилась информация о том, что супруга Джорджа Клуни может встать на защиту Самвела Карапетяна, обвиненного армянскими властями и поддержавшего Армянскую апостольскую церковь..Актер Орландо Блум рассказал о своей
невероятной диете для фильма «Вес победы» Шона Эллиса, премьера которого ожидается 5 сентября. Он признался, что на этом пути ему помогал диетолог и на протяжении съемок за ним внимательно наблюдали специалисты.