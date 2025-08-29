Загадочный недуг урезал пребывание Джорджа Клуни на Венецианском кинофестивале

Tекст: Ирма Каплан

Оскароносный Джордж Клуни, сыгравший главную роль в конкурсном фильме Ноя Баумбаха «Джей Келли», неожиданно прервал пресс-конференцию в среду и пропустил частный ужин с актерами и съемочной группой.

Инсайдеры утверждали, что Джорджу стало плохо во второй половине дня, и ему посоветовали отправиться домой, чтобы отдохнуть перед напряженным графиком выступлений, пишет Mirror.

Отец двоих детей в 64 года активно позировал фотографам с супругой Амаль на красной дорожке, но потом был запечатлен на видео, когда садился в лодку и покидал отель Excelsior около 16 часов, чтобы прийти в себя перед официальной пресс-конференцией в четверг и мировой премьерой фильма Джея Келли.

Хотя подробности его состояния не разглашаются, инсайдеры подчеркнули журналу Hollywood Reporter, что беспокоиться не о чем. При этом Клуни пропустил ужин, на котором собрались Ной Баумбах, его коллеги по фильму Адам Сэндлер и Лора Дерн, а также топ-менеджеры Netflix.

Загадочные проблемы со здоровьем актера начались через несколько месяцев после того, как он раскрыл планы на будущие проекты. В марте давний сердцеед запретил себе сниматься в каких-либо новых романтических комедиях, так как он «не собирается конкурировать с 25-летними исполнителями главных ролей».

