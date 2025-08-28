Орландо Блум рассказал о весовом экстриме ради роли в новом фильме

Tекст: Ирма Каплан

«Я бы никому не рекомендовал заниматься этим дома, это не то, к чему стоит относиться легкомысленно. У меня был отличный диетолог. Меня порекомендовал один из моих агентов, который работал с режиссером Кристианом Бэйлом над некоторыми проектами, так что он проверял мою кровь и прочее. Мой рацион постепенно сокращался. Диетолог сократил количество приемов пищи с трех раз в день до двух, а затем и до одного. Внезапно у меня отобрали все продукты, мой протеиновый порошок стал последним продуктом. В общем, последние три недели я питался только тунцом и огурцом», – приводит его слова журнал Hello!

У впечатляющих результатов были и серьезные недостатки, признался Блум, объяснив сложности тем, что фильм снимали в обратном хронологическом порядке.

«У меня не было ни энергии, ни ментальных сил. Я был голоден морально и физически. Со мной было ужасно находиться рядом. Паранойя, навязчивые мысли. Предполагается, что мы должны есть, спать и заботиться о себе. На самом деле это комментарий к тому, на что готов пойти человек, чтобы использовать второй шанс. Я думаю, это очень похоже. <…> В некотором смысле, он (герой фильма) теряет индивидуальность, отчасти поэтому его называют Боксером (а не по имени). Это то, что может затронуть любого», – поделился актер.

