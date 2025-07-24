Стало известно, что жена Джорджа Клуни может встать на защиту Карапетяна

Tекст: Евгения Караваева

Совет по защите бизнесмена сообщил, что Робертсон рассматривает возможность войти в международную группу адвокатов, представляющих интересы Карапетяна, а также поддерживать иски в международных инстанциях, сообщает РИА «Новости».

Робертсон выразил обеспокоенность применением чрезмерно строгих мер к Карапетяну и подчеркнул политический характер обвинений. По его мнению, арест предпринимателя на стадии предварительного следствия при слабой аргументации, а также необоснованные решения судов противоречат принципу верховенства права и международным гарантиям. Также отмечается, что на следующем этапе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека может быть официально привлечена к процессу и Амаль Клуни.

Джеффри Робертсон – основатель Doughty Street Chambers, ранее вместе с Амаль Клуни представлял интересы Армении в ЕСПЧ по вопросу о признании геноцида армян. Он известен своей принципиальной позицией по международному признанию этого геноцида.

Самвела Карапетяна, владельца «Ташир Групп», арестовали в Армении после его публичной поддержки Армянской апостольской церкви. Бизнесмен свою вину не признает и резко критикует руководство страны, а его позиция вызвала открытое недовольство премьера Никола Пашиняна. По данным совета, премьера разместил в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) несколько оскорбительных постов в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Фонд «Ташир» Карапетяна активно финансирует проекты по сохранению исторического наследия, реконструкции храмов, развитию медицины, спорта, культуры, а также реализует социальные и образовательные программы для поддержки малообеспеченных семей и инвалидов Армении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армянские следователи обвинили Самвела Карапетяна в отмывании денег. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от Карапетяна отказаться от иностранного гражданства. Карапетян уже выиграл срочный арбитраж по поводу национализации «Электрических сетей Армении».