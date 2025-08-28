  • Новость часаВ Самарской области десять пассажирских поездов задержались из-за падения дрона
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    28 августа 2025, 09:51 • Новости дня

    Две бригады ВСУ оказались заблокированы в Серебрянском лесничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Серебрянского лесничества на Украине окружены две бригады, среди которых выделяются элитные операторы беспилотников, считающиеся крайне ценными для ВСУ, сообщил военный и политический эксперт из Донбасса Ян Гагин.

    По его словам, две бригады украинских военнослужащих, включая элитные подразделения операторов БПЛА, заблокированы российскими силами в Серебрянском лесничестве Луганской народной республики, передает ТАСС.

    По словам Гагина, украинские военные оказались в тяжелом положении. «Отдельно стоит рассказать о ситуации в Серебрянском лесничестве, где нашими силами сейчас блокированы практически две бригады [ВСУ], они находятся в достаточно тоже тяжелом положении. И сейчас украинские силы пытаются вывести из-под удара целое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов», – заявил он.

    Эксперт подчеркнул, что подразделения операторов дронов считаются элитой, их подготовка требует значительного времени и боевого опыта. Он добавил, что украинское командование будет всеми силами пытаться спасти этих специалистов, а менее ценные подразделения, по его мнению, могут быть оставлены, чтобы затруднить продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска добились серьезного успеха и окружили части теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества. Российские военные уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу. За одни сутки российские войска нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ у Кременной.

    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    27 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии возле Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковкиа и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и две станции РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Изюма, Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки в ДНР.

    При этом противник потерял до 190 военнослужащих и танк. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского в Днепропетровской области и Новогригоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Новотроицкого в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    27 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Взрывы вызвали пожар на предприятии в Чернигове на Украине

    Пожар вспыхнул на предприятии в Чернигове после двух взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На одном из предприятий Чернигова произошли два взрыва, после которых начался пожар, сообщил в своем Telegram-канале глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский.

    Пожар возник на предприятии в Чернигове после серии взрывов, передает ТАСС.

    Глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский сообщил в своем Telegram-канале: «На предприятии в Чернигове произошел взрыв, в результате чего вспыхнул пожар». Позже появилась информация, что на том же объекте произошел повторный взрыв.

    Сообщается, что в этот момент в Черниговской области действовало предупреждение о воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области повреждены два объекта критической инфраструктуры. Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.

    28 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Наемники ВСУ отказались от выполнения задач в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники в составе ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач в районе Покровского после первого выхода на позиции и разрывают контракты.

    Иностранные наемники в рядах ВСУ начали отказываться от выполнения боевых задач после первого выхода в район населенного пункта Покровское, пишет РИА «Новости». Колумбийские наемники, по словам собеседника агентства, заявили о нежелании продолжать участие в операциях после первого столкновения с российскими силами. Кроме того, часть наемников решила разорвать контракты с украинской армией и прекратить военную службу.

    Силовики отмечают, что латиноамериканцев нередко привлекают к службе обещаниями значительных выплат и комфортных условий, однако на практике они сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением командования. По информации источника, иностранцы часто используются как «пушечное мясо» и нередко погибают, при этом компенсации семьям, как правило, не выплачиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Эксперт Санчес отметил случаи невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    27 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и местам сборки БПЛА.

    Кроме того, удары наносились по радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 162 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 826 беспилотников, 625 ЗРК, 24 817 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 968 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 480 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб.

    В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

    28 августа 2025, 07:03 • Новости дня
    Бригада ВСУ под началом «Азова» оказалась в огневом окружении под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На красноармейском направлении подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении после нескольких неудачных попыток контратаки, рассказал боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений.

    По его словам, военные 79-й бригады ВСУ под руководством «Азова» попали в огневое окружение на красноармейском направлении, пишет РИА «Новости». Евгений сообщил: «Они пытаются контратаковать, но все эти контратаки проваливаются… Они ворвались и сразу же оставили обычных пехотинцев на позициях. И все, они откатились дальше отдыхать и тренироваться. Что мы делаем? Мы потом берем просто в котел этот мешок, методически пережигаем. Туда подвозят вооружение, технику, ротируют личный состав. И все мы это уничтожаем».

    Евгений отметил, что любые сообщения о продвижениях ВСУ и «Азова» на этом участке фронта являются пиар-акциями, не отражающими действительное положение дел. По его словам, командование ВСУ не учитывает потери при проведении подобных информационных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики формирования «Азов» сбежали с Краснолиманского направления. Батальон «Азова» был уничтожен ВС России в этом районе. В ДНР ликвидировали одного из наиболее известных представителей бригады «Азов».

    28 августа 2025, 06:29 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении атак ВСУ на западе ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала недели украинские военные начали активные наступательные действия на обширном участке фронта в Луганской и Донецкой республиках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские войска усилили атаки на западных рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступательные действия отмечены на фронте шириной более двадцати километров. Активизация ВСУ наблюдается в районах Нововодяного и Петровского Кременского муниципального округа ЛНР, а также рядом с Новомихайловкой, Редкодубом и Карповкой в соседней ДНР.

    Марочко отметил: «Ширина участка фронта, на которой усилились штурмы боевиков, составляет более 20 км».

    По его оценке, украинские подразделения пытаются перенять опыт российских сил, внедряя тактику «тысячи порезов», заключающуюся в постепенном давлении по всей линии боевого столкновения с целью ослабить противника и найти уязвимые места для нанесения основного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск у населенного пункта Ставки в ДНР. Он также отметил рост случаев дезертирства среди украинских военных на этом направлении. Марочко рассказал о начале зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    28 августа 2025, 07:24 • Новости дня
    Родственники заявили о пытках мобилизованных ВСУ в ямах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении, по сообщениям родственников, неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.

    Родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, действующей на харьковском направлении, заявляют о жестоком обращении с мобилизованными, передает РИА «Новости». По их словам, солдат неделями держат в ямах и подвергают избиениям.

    В российских силовых структурах сообщили, что по этим фактам уже начата проверка в отношении командования бригады. Проверка связана с участившимися случаями издевательств над военнослужащими, о которых сообщают родственники мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе жители совершили нападение на полицейских, которые пытались мобилизовать мужчину. Военные власти на Украине заявили, что граждане могут потерять бронь, если своевременно не подтвердят статус предприятия. Власти Львовской области заявили, что автобусы прекратили движение из-за мобилизации водителей.

    28 августа 2025, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшие сутки российские войска группировки «Север» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях, нанеся противнику потери свыше 190 человек.

    Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». В Сумской области российская авиация, расчеты БпЛА «Герань-2» и артиллерия нанесли комплексное огневое поражение по позициям ВСУ. Штурмовые группы ВДВ продвинулись в Юнаковке и лесополосах, несмотря на три контратаки противника, в ходе которых ВСУ не удалось вернуть позиции.

    В Юнаковке российские военные заняли лесополосу, продвинувшись до 400 м в юго-западном направлении. Противник пытался контратаковать в районах Алексеевки и Новоконстантиновки, но все атаки были отражены. Подразделения 110 омбр ВСУ выведены из-за серьезных потерь, командный пункт поражен ракетным ударом, есть погибшие и тяжелораненые среди командования.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений нет, активно работает российская авиация. В Харьковской области продолжаются ожесточённые бои в Волчанске и районе Синельниково. Противник пытается вернуть утраченные позиции, восстановив боеспособность 154 омбр, однако российские силы продвинулись вглубь леса до 400 м.

    В Волчанске российские штурмовые группы, преодолев сопротивление противника, продвинулись на 100 м на левом берегу реки Волчья. На участке Меловое-Хатнее удалось продвинуться на 200 м при поддержке авиации и расчетов ТОС-1А, уничтожен украинский БТР. На Липцовском направлении изменений нет, но выявлены и поражены временные пункты дислокации противника.

    За сутки потери ВСУ составили более 190 человек, из них свыше 110 в Сумской области и более 80 в Харьковской. Были уничтожены бронетехника, артиллерия, беспилотники, склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты связи и управления на разных участках фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в районе Юнаковки угрожали своим подчиненным обстрелами с использованием FPV-дронов. Украинские формирования предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

    28 августа 2025, 07:31 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска России блокировали участок трассы снабжения ВСУ возле Красного Лимана и заняли новые позиции на западе от Среднего, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска физически перерезали участок трассы снабжения Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Марочко сообщил, что южнее населенного пункта Среднее подразделения ВС России продвинулись до двухсот метров и блокировали трассу Среднее-Шандриголово.

    По его словам, российские войска продолжают освобождать территорию в районе Среднего. На западной стороне поселка зачищен участок местности протяженностью три километра, заняты новые рубежи и позиции.

    Марочко добавил, что после успехов российской армии украинские военные оставили ряд невыгодных позиций и отступили в укрепрайон на высотах северо-западнее Среднего. В настоящее время российские силы закрепляются на новых участках линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, подчеркнув освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

    28 августа 2025, 06:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли 15 пунктов управления БПЛА за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне ответственности Южной группировки за последние сутки были ликвидированы 15 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, военнослужащие группировки «Южная» за сутки уничтожили 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ, передает ТАСС. Астафьев добавил, что «артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск уничтожила живую силу и позиции ВСУ в районе Федоровки. Разведчики-операторы дронов этой группировки выследили пикап снабжения, что позволило выявить и затем уничтожить несколько позиций украинских войск. Военнослужащие Южной группировки также нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

    28 августа 2025, 06:44 • Новости дня
    Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Польши привели в готовность авиацию и системы ПВО, усилив наблюдение на границе с Украиной, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

    Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне активности России на Украине, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. В официальном сообщении отмечено: «Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности». Польские военные подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, прилегающих к «уязвимым территориям». Командование добавило, что следит за обстановкой и готово оперативно реагировать на возможные инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские власти отвергли сообщения о нехватке средств для покраски истребителей F-16. Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства российским самолетом.

    28 августа 2025, 09:10 • Новости дня
    Гагин сообщил о блокировке ВСУ у водохранилища в Константиновке

    Гагин сообщил о блокировке ВСУ у водохранилища в Константиновке ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Константиновке силы ВС России заблокировали крупную группировку ВСУ, оказавшуюся без снабжения и возможности отступить из-за огневого контроля, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    По его словам, крупная группировка украинских войск оказалась заблокирована у водохранилища в Константиновке Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что огневой контроль российских сил лишил украинских военных снабжения и путей отхода.

    Гагин сообщил, что у ВСУ на данном участке фронта сложилась тяжелая, местами критическая ситуация. Он отметил: «Дело в том, что к водохранилищу в городе наши силы прижали достаточно большую группировку противника. Она лишена на данный момент возможности снабжаться каким-то образом и, по большому счету, отступать даже некуда – за спиной у них само водохранилище».

    Эксперт добавил, что украинские военные не могут преодолеть водохранилище вплавь из-за плотного огневого контроля российских сил, а также не способны контратаковать без тылового обеспечения. По словам Гагина, «выход у них – погибель или плен, третьего не дано».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг». Российские войска взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    28 августа 2025, 06:04 • Новости дня
    ВСУ начали производить аналоги мин «Лепесток» на 3D-принтере

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные вынуждены изготавливать самодельные противопехотные мины из-за нехватки оригинальных изделий на харьковском направлении, рассказал командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол».

    По его словам, украинские военнослужащие начали печатать аналоги мин «Лепесток» на 3D-принтере из-за дефицита оригинальных боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Сапер отметил, что новые мины изготавливают из подручных материалов, маскируя их под местность с помощью коры сосен или ткани, напоминающей высушенную траву. «Это может быть шайба, напечатанная просто серого цвета и обклеенная разным материалом в зависимости от местности», – пояснил он.

    Он подчеркнул, что такие мины сложно обнаружить без специальной подготовки, поскольку они хорошо замаскированы и могут быть не распознаны как опасные объекты. По его словам, печать самодельных мин обусловлена отсутствием поставок оригинальных изделий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области нашли мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области из-за опасений прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронт» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

