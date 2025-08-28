В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.0 комментариев
Две бригады ВСУ оказались заблокированы в Серебрянском лесничестве
В районе Серебрянского лесничества на Украине окружены две бригады, среди которых выделяются элитные операторы беспилотников, считающиеся крайне ценными для ВСУ, сообщил военный и политический эксперт из Донбасса Ян Гагин.
По его словам, две бригады украинских военнослужащих, включая элитные подразделения операторов БПЛА, заблокированы российскими силами в Серебрянском лесничестве Луганской народной республики, передает ТАСС.
По словам Гагина, украинские военные оказались в тяжелом положении. «Отдельно стоит рассказать о ситуации в Серебрянском лесничестве, где нашими силами сейчас блокированы практически две бригады [ВСУ], они находятся в достаточно тоже тяжелом положении. И сейчас украинские силы пытаются вывести из-под удара целое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов», – заявил он.
Эксперт подчеркнул, что подразделения операторов дронов считаются элитой, их подготовка требует значительного времени и боевого опыта. Он добавил, что украинское командование будет всеми силами пытаться спасти этих специалистов, а менее ценные подразделения, по его мнению, могут быть оставлены, чтобы затруднить продвижение российских войск.
