Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР
В Азиатско-Тихоокеанском регионе дизель-электрические подлодки России и Китая впервые отправились на совместное патрулирование, охватив Японское и Восточно-Китайское моря.
Совместное патрулирование дизель-электрических подводных лодок ВМФ России и ВМС НОАК впервые прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. О начале патрулирования сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
В сообщении отмечается, что патрулирование началось в начале августа, после завершения учения «Морское взаимодействие – 2025» в акватории Японского моря. Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота и подлодка ВМС НОАК отправились на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском море.
«Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения 'Морское взаимодействие – 2025'. Дизель-электрическая подводная лодка 'Волхов' Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском море», – говорится в сообщении ТОФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот России сообщил, что корабли ВМФ России и ВМС Китая сформируют совместный отряд для патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе после завершения учений в Японском море.