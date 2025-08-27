Белоруссия напомнила об оборонительном характере учений «Запад-2025»

Tекст: Алексей Дегтярев

Белорусское руководство неоднократно повторяло, что учения «Запад-2025» – плановые, они проходят раз в два года, сказал Вольфович, передает БелТА.

«Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель – защита Союзного государства», – указал он.

Минобороны Белоруссии заявило об агрессии НАТО перед учениями «Запад».

До этого Белоруссия указывала, что на учениях «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха.

Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии.