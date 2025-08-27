Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Путин указал на пик нагрузки энергосистемы из-за жаркого лета
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вторая половина лета выдалась необычно жаркой, вызвав серьезное напряжение в энергетической системе страны.
Владимир Путин отметил, что лето выдалось для страны необычно жарким, что привело к повышенным нагрузкам на энергосистему, передает РИА «Новости». Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина.
Президент обратился к министру энергетики Сергею Цивилеву с вопросом о текущем состоянии сетевого хозяйства. При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения стабильной работы энергетического комплекса в условиях аномальной жары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики России заявил, что энергосистема страны выдержала летние нагрузки без сбоев, несмотря на рост потребления на Юге и Востоке страны.
При этом южные районы Херсонской области начали получать газ по новому трубопроводу из Крыма, подключение продолжается.
Синоптики ожидают, что осень 2025 года во многих российских мегаполисах будет теплее обычного, а ноябрь в Москве может стать самым теплым за последнее десятилетие.