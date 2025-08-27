Министр энергетики Цивилев: Энергосистема России выдержала летние нагрузки без сбоев

Tекст: Ольга Иванова

Энергосистема России успешно прошла летний период и продолжает работать без сбоев, передает ТАСС.

Министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства отметил, что наблюдается постоянный рост пиковых нагрузок: на Юге увеличение составило 1%, а на Востоке – 5%.

По словам министра, благодаря заранее проведенной подготовке, система уверенно выдержала возросшие нагрузки. Цивилев подчеркнул: «Постоянно идет рост пиковых нагрузок. В энергосистеме Юга постоянный рост на 1%, а в энергосистеме Востока – плюс 5%. <…> Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла эти пиковые нагрузки, выдержала их. И население, и наша промышленность не почувствовали на себе никаких проблем, связанных с прохождением этих пиковых нагрузок, и [энергосистема] продолжала работать в штатном режиме».

В целом вся энергосистема страны функционирует в штатном режиме. Ни бытовые потребители, ни предприятия не ощутили перебоев или снижения качества электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, максимальное летнее потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Юга достигло 21 345 МВт. Новый показатель зафиксировали 30 июля 2025 года. В этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 27,5 градуса Цельсия.