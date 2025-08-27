Депутат Немкин сообщил об опасности оплаты через iPhone

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники пытаются через новое ПО выдать поддельные сайты и приложения за официальные, пояснил Немкин, передает РИА «Новости».

Наиболее вероятным сценарием обмана станет рассылка поддельных установочных ссылок через мессенджеры и соцсети, где обещают «удобную установку» или «обход ограничений App Store».

Еще одна схема – размещение копий банковских приложений на неофициальных маркетплейсах, которые крадут пароли и данные карт. Кроме того, могут появиться мошеннические сервисы настройки, якобы помогающие подключить оплату с iPhone, но на деле получающие доступ к личным счетам и данным.

Отдельную опасность, по словам депутата, представляют звонки и обращения от «лжесотрудников банков» с предложениями помочь установить приложение или активировать функцию, под предлогом чего у жертв запрашивают доступ к телефону через удаленные сервисы.

Особенно уязвимы в таких ситуациях пожилые клиенты, которые могут довериться мнимой «поддержке» и открыть мошенникам путь к своим финансам.

Немкин призвал загружать приложения только по официальным ссылкам с сайтов банков или из проверенных источников, а обновления проводить вручную через официальный ресурс.

Любые предложения ускорить установку, способы обхода или просьбы назвать коды должны восприниматься как сигнал опасности.

До этого появилась информация, что мошенники стали использовать QR-коды на упаковках и баннерах для перенаправления пользователей на фишинговые сайты.

Также злоумышленники придумали схему с электронными дневниками для получения доступа к персональной информации.