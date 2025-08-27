Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Депутат Немкин сообщил об опасности оплаты через iPhone
Появление новых бесконтактных сервисов оплаты через iPhone повышает риск фишинга и поддельных приложений, нацеленных на банковские данные пользователей, заявил член комитета Госдумы Антон Немкин.
Мошенники пытаются через новое ПО выдать поддельные сайты и приложения за официальные, пояснил Немкин, передает РИА «Новости».
Наиболее вероятным сценарием обмана станет рассылка поддельных установочных ссылок через мессенджеры и соцсети, где обещают «удобную установку» или «обход ограничений App Store».
Еще одна схема – размещение копий банковских приложений на неофициальных маркетплейсах, которые крадут пароли и данные карт. Кроме того, могут появиться мошеннические сервисы настройки, якобы помогающие подключить оплату с iPhone, но на деле получающие доступ к личным счетам и данным.
Отдельную опасность, по словам депутата, представляют звонки и обращения от «лжесотрудников банков» с предложениями помочь установить приложение или активировать функцию, под предлогом чего у жертв запрашивают доступ к телефону через удаленные сервисы.
Особенно уязвимы в таких ситуациях пожилые клиенты, которые могут довериться мнимой «поддержке» и открыть мошенникам путь к своим финансам.
Немкин призвал загружать приложения только по официальным ссылкам с сайтов банков или из проверенных источников, а обновления проводить вручную через официальный ресурс.
Любые предложения ускорить установку, способы обхода или просьбы назвать коды должны восприниматься как сигнал опасности.
До этого появилась информация, что мошенники стали использовать QR-коды на упаковках и баннерах для перенаправления пользователей на фишинговые сайты.
Также злоумышленники придумали схему с электронными дневниками для получения доступа к персональной информации.