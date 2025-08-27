Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.0 комментариев
МВД: Растет число мошенничества с электронными дневниками школьников
Злоумышленники начали использовать предлог обновления данных в электронных дневниках, чтобы получить доступ к персональной информации и похитить деньги, сообщили в МВД России.
Число мошеннических случаев, связанных с электронными дневниками, увеличилось, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
Злоумышленники представляются сотрудниками школ или технической поддержки и уговаривают граждан подтверждать номер телефона, обновлять данные либо активировать учетную запись. Для этого они просят жертву сообщить коды из SMS или переходить на поддельные сайты, имитирующие Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
После получения доступа к конфиденциальным данным, мошенники могут войти в аккаунты на портале «Госуслуги», в онлайн-банках и других сервисах. Обычно после этого реализуется схема с поддельным звонком якобы от правоохранительных органов и предложением «спасти» средства, переводя их на так называемые безопасные счета.
Эксперты подчеркивают, что официальные представители школ и других учреждений не запрашивают коды из SMS или паспортные данные по телефону. Все действия, связанные с электронным дневником, выполняются только через официальные платформы или портал «Госуслуги» и не требуют участия сторонних лиц.
Рекомендуется немедленно завершать подозрительные звонки и самостоятельно связываться с учебным заведением для проверки информации. Соблюдение этих правил поможет защитить личные данные и сохранить свои финансы.
