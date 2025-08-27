Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Минстрой обновил правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
Базовый свод правил для эксплуатации коммунальных систем теперь включает требования к автоматизации и цифровизации, а вступит в силу обновление в сентябре 2025 года, сообщает Министерство строительства.
Актуализация базового свода правил по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения утверждена приказом Минстроя России и вступит в силу в сентябре 2025 года, передает ТАСС.
Документ направлен на внедрение инноваций в ЖКХ, повышение энергоэффективности и надежности коммунальных систем, а также на продление срока службы оборудования и трубопроводов.
«Обновление нормативной базы способствует реализации верхнеуровневой цели по улучшению качества коммунальных услуг для жителей России, обозначенной президентом РФ», – заявил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.
Ересько также указал, что новая редакция требований учитывает рост автоматизации и цифровизации, а также внедрение современных методов оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов.
Директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин сообщил, что новые правила предусматривают расширенные требования к автоматизации и диспетчеризации сетей, внедрение цифровых моделей управления и контроля, а также учет новых материалов для систем. В документе уточнены нормы эксплуатации и технологического контроля локальных очистных сооружений.
Министерство ожидает, что обновленный свод правил позволит снизить расходы, сократить потери воды, уменьшить материальный и экологический ущерб и создать современную цифровую инфраструктуру водоснабжения.
Власти России запланировали внедрение единых стандартов цифровых решений для многоквартирных домов до 2030 года. Особое внимание уделят вопросам информационной безопасности в процессе реализации этих стандартов. Новые требования будут распространяться на все новые и существующие жилые комплексы.