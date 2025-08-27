Минстрой обновил правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения

Tекст: Вера Басилая

Актуализация базового свода правил по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения утверждена приказом Минстроя России и вступит в силу в сентябре 2025 года, передает ТАСС.

Документ направлен на внедрение инноваций в ЖКХ, повышение энергоэффективности и надежности коммунальных систем, а также на продление срока службы оборудования и трубопроводов.

«Обновление нормативной базы способствует реализации верхнеуровневой цели по улучшению качества коммунальных услуг для жителей России, обозначенной президентом РФ», – заявил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Ересько также указал, что новая редакция требований учитывает рост автоматизации и цифровизации, а также внедрение современных методов оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов.

Директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин сообщил, что новые правила предусматривают расширенные требования к автоматизации и диспетчеризации сетей, внедрение цифровых моделей управления и контроля, а также учет новых материалов для систем. В документе уточнены нормы эксплуатации и технологического контроля локальных очистных сооружений.

Министерство ожидает, что обновленный свод правил позволит снизить расходы, сократить потери воды, уменьшить материальный и экологический ущерб и создать современную цифровую инфраструктуру водоснабжения.

Власти России запланировали внедрение единых стандартов цифровых решений для многоквартирных домов до 2030 года. Особое внимание уделят вопросам информационной безопасности в процессе реализации этих стандартов. Новые требования будут распространяться на все новые и существующие жилые комплексы.