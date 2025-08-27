В США арестовали участников штурма офиса президента Microsoft

Tекст: Алексей Дегтярев

Протестующие заняли офис президента Microsoft Брэда Смита в Редмонде, их задержала полиция, передает ТАСС.

Участниками оказались действующие и бывшие сотрудники корпорации, выступавшие против сотрудничества Microsoft с израильской армией.

В то время как одних протестующих задерживали внутри здания, другие продолжали акцию снаружи. Митинги начались на прошлой неделе. Еще 20 августа полиция арестовала 18 человек, отказавшихся покидать штаб-квартиру. Тогда протестующие облили красной краской конструкцию с логотипом Microsoft.

Протестующие требовали немедленного разрыва партнерства с израильскими военными и прекращения предоставления им технологических услуг. Акции стали реакцией на заявление Microsoft о проведении проверки по факту возможного предоставления ЦАХАЛ облачного хранилища Azure для хранения данных о телефонных переговорах палестинцев.

В августе СМИ сообщали, что Microsoft предоставляла израильским силовым структурам доступ к облачным сервисам для слежки за палестинцами. В ответ корпорация пообещала провести внутреннюю проверку, указав, что стандартные условия использования продуктов Microsoft не допускают их применения для подобных целей.

Напомним, общее число жертв среди палестинцев в секторе Газа с начала атак Израиля превысило 62 тыс. человек, ранены более 157 тыс. человек. По данным местных властей, еще 300 человек, включая 117 детей, скончались от голода за время боевых действий.