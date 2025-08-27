Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
В США арестовали участников штурма офиса президента Microsoft
Семерых действующих и бывших сотрудников Microsoft задержали в офисе президента компании Брэда Смита в Редмонде после акции протеста против поддержки Microsoft армии Израиля.
Протестующие заняли офис президента Microsoft Брэда Смита в Редмонде, их задержала полиция, передает ТАСС.
Участниками оказались действующие и бывшие сотрудники корпорации, выступавшие против сотрудничества Microsoft с израильской армией.
В то время как одних протестующих задерживали внутри здания, другие продолжали акцию снаружи. Митинги начались на прошлой неделе. Еще 20 августа полиция арестовала 18 человек, отказавшихся покидать штаб-квартиру. Тогда протестующие облили красной краской конструкцию с логотипом Microsoft.
Протестующие требовали немедленного разрыва партнерства с израильскими военными и прекращения предоставления им технологических услуг. Акции стали реакцией на заявление Microsoft о проведении проверки по факту возможного предоставления ЦАХАЛ облачного хранилища Azure для хранения данных о телефонных переговорах палестинцев.
В августе СМИ сообщали, что Microsoft предоставляла израильским силовым структурам доступ к облачным сервисам для слежки за палестинцами. В ответ корпорация пообещала провести внутреннюю проверку, указав, что стандартные условия использования продуктов Microsoft не допускают их применения для подобных целей.
Напомним, общее число жертв среди палестинцев в секторе Газа с начала атак Израиля превысило 62 тыс. человек, ранены более 157 тыс. человек. По данным местных властей, еще 300 человек, включая 117 детей, скончались от голода за время боевых действий.