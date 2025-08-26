Сальдо поблагодарил Путина за строительство правительственного квартала под Геническом

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь при строительстве правительственного квартала на Арабатской стрелке, передает ТАСС.

По его словам, завершено создание объектов для исполнительных органов в Геническом, где были размещены сотрудники, эвакуированные с правого берега.

В ходе встречи Сальдо сказал: «Учитывая то, что мы практически весь персонал эвакуировали с правого берега. Вам огромное спасибо, в Геническе на Арбатской стрелке создали уже объекты для исполнительных органов, мы его называем правительственный квартал, работы закончены, люди обеспечены рабочими местами, более 600 человек. Хорошие рабочие места».

Он подчеркнул, что новый квартал обеспечил трудоустройство более 600 человек, а созданные условия получили высокую оценку сотрудников. Квартал был построен для эффективной работы исполнительной власти в новых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы с урожайностью в Херсонской области после аномальной жары и засухи, подчеркнув важность мелиорации.