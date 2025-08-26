Путин отметил вклад волонтеров в лечение участников СВО

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтеров-медиков. Президент отметил неоценимую роль добровольцев в поддержке сотрудников медицинских учреждений и подчеркивал их вклад в просветительство, а также продвижение здорового образа жизни и донорства среди молодежи.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин особо указал: «Вы посвящаете себя большому, важному делу – помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем... оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев – участников специальной военной операции».

Глава государства добавил, что волонтеры вносят значимый вклад в организацию крупных спортивных и культурных мероприятий и объединяют десятки тысяч людей по всей стране. По словам президента, движение волонтеров-медиков стало уникальным явлением в жизни России.

Он сообщил, что в рамках форума пройдет X съезд движения, где подведут итоги работы и определят будущее развитие. Путин выразил уверенность, что итоги съезда вдохновят движение на новые достижения и пожелал участникам успехов.

