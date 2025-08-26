У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.9 комментариев
Путин отметил вклад волонтеров в лечение участников СВО
В приветствии к участникам IX Всероссийского форума волонтеров-медиков президент России Владимир Путин особо подчеркнул вклад волонтеров в реабилитацию участников спецоперации на Украине.
Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтеров-медиков. Президент отметил неоценимую роль добровольцев в поддержке сотрудников медицинских учреждений и подчеркивал их вклад в просветительство, а также продвижение здорового образа жизни и донорства среди молодежи.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин особо указал: «Вы посвящаете себя большому, важному делу – помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем... оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев – участников специальной военной операции».
Глава государства добавил, что волонтеры вносят значимый вклад в организацию крупных спортивных и культурных мероприятий и объединяют десятки тысяч людей по всей стране. По словам президента, движение волонтеров-медиков стало уникальным явлением в жизни России.
Он сообщил, что в рамках форума пройдет X съезд движения, где подведут итоги работы и определят будущее развитие. Путин выразил уверенность, что итоги съезда вдохновят движение на новые достижения и пожелал участникам успехов.
