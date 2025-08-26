У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.2 комментария
В правительстве предложили ограничить число банковских карт на человека
В новом пакете мер против кибермошенничества содержится предложение об ограничении числа банковских карт, которые можно оформить одному человеку, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Эта мера призвана помочь в борьбе с дропперами, пояснили в секретариате, передает ТАСС.
Отмечается, что инициатива предлагает ограничить число карт на человека до 10.
«Мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», – пояснили там.
Кроме того, в пакете мер есть предложение об ужесточении за использование ИИ при совершении киберпреступлениях. В числе наказаний предусмотрены штрафы в размере от 100 до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до шести лет.
В марте руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность введения ограничений на количество банковских карт, которые может оформить один человек.