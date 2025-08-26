В правительстве предложили ограничить число банковских карт на человека

ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.