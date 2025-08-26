У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.2 комментария
Стубб сообщил об обсуждении гарантий безопасности Украины с США и ЕС
В ходе переговоров европейских дипломатов с госсекретарем США Марко Рубио особый акцент был сделан на конкретных мерах безопасности для Украины и участии Вашингтона, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
Госсекретарь США Марко Рубио и главы министерств иностранных дел стран Евросоюза провели переговоры по вопросам гарантий безопасности для Украины, передает РИА «Новости».
По сообщению президента Финляндии Александра Стубба, основное внимание участников дискуссии было уделено конкретным аспектам гарантий и роли Соединенных Штатов в их обеспечении.
«Большое внимание уделялось гарантиям безопасности, их конкретности и участию Соединенных Штатов. В то же время обсуждались способы усиления давления на Россию», – заявил Стубб на пресс-конференции.
