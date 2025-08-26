У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.2 комментария
Путин поздравил гребцов Петрова и Штыля с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин выразил признание успеху российских гребцов Захара Петрова и Ивана Штыля, которые победили на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2025 года в Милане.
Путин отметил высокий уровень мастерства спортсменов и их отличную подготовку, передает ТАСС.
«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича – с завоеванием еще одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции», – отметил президент.
Спортсмены достойно выдержали испытание на прочность характера и силу воли, продемонстрировали высочайшее мастерство и верность традициям отечественного спорта. Путин пожелал Петрову и Штылю новых ярких достижений и всего самого доброго.
Напомним, Захар Петров и Иван Штыль принесли России золото чемпионата мира по гребле, опередив соперников на дистанции 500 метров в каноэ-двойках.