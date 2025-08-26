Путин поздравил гребцов Петрова и Штыля с победой на чемпионате мира

Tекст: Алексей Дегтярев

Путин отметил высокий уровень мастерства спортсменов и их отличную подготовку, передает ТАСС.

«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича – с завоеванием еще одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции», – отметил президент.

Спортсмены достойно выдержали испытание на прочность характера и силу воли, продемонстрировали высочайшее мастерство и верность традициям отечественного спорта. Путин пожелал Петрову и Штылю новых ярких достижений и всего самого доброго.

Напомним, Захар Петров и Иван Штыль принесли России золото чемпионата мира по гребле, опередив соперников на дистанции 500 метров в каноэ-двойках.