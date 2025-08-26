Hurriyet сообщила о возможной судьбе российского пловца Свечникова

Hurriyet: Пловец Свечников мог выбраться на берег Босфора и выбросить чип

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, , передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

Турецкие власти начали расследование исчезновения спортсмена, а поисковые работы ведутся как на воде, так и на суше. Генконсульство РФ в Стамбуле поддерживает связь с турецкими властями, а супруга Свечникова уже прибыла в город для участия в поисках.

Как рассказали организаторы, пловцам перед стартом выдавали браслеты с чипами, которые фиксировали только вход и выход из воды, но не имели GPS-навигации. Hurriyet пишет, что сейчас рассматриваются две версии: либо Свечников утонул, либо после старта вышел на берег и избавился от чипа. Родственница пловца сообщила, что последний сигнал с чипа был зафиксирован на берегу, после чего контакт пропал.

В поисках задействованы водолазы и, как ожидается, к ним присоединится вертолет. Общая протяженность поисковой операции составляет около 30 километров вдоль Босфора, сообщает Anadolu.

Организаторы соревнования подчеркнули, что во время заплыва были соблюдены высокие меры безопасности, а инцидент стал для них серьезным потрясением.

Всего в заплыве участвовали 2896 человек, из них более 450 – россияне. Дистанцию в 6,5 километра смогли преодолеть 2665 пловцов. Согласно правилам соревнований, все участники брали на себя риски, связанные с возможными происшествиями, включая летальный исход, а стоимость участия составила 550 евро.

Межконтинентальный заплыв проводится с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и в этом году прошел уже в 37-й раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Он оказался единственным из трех пловцов, кто не пришел к финишу. Генконсульство России в Турции решило запросить у турецких властей данные о пропавшем пловце.