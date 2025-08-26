Нефть подешевела после роста днем ранее

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться после роста накануне.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.42 снижалась на 0,48% – до 67,89 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 64,45 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне Brent подорожала на 1,5%, а WTI – на 1,8%, в том числе октябрьский Brent поднимался выше 69 долларов за баррель впервые с 6 августа, а октябрьский WTI – выше 65 долларов (впервые с 7 августа).
Внимание рынков сосредоточено вокруг торговой политики Вашингтона. В частности, в конце июля президент США объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели и «сотрудничество с Россией». Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Они начинают действовать с 27 августа.
«Если мы пойдем на удвоение индийских тарифов, рынок поставит под сомнение российские потоки и может в краткосрочной перспективе пересмотреть цену до 70 долларов», – цитирует Bloomberg руководителя исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.