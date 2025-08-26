Нефть подешевела после роста днем ранее

Мировые цены на нефть снизились после роста днем ранее

Tекст: Мария Иванова

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.42 снижалась на 0,48% – до 67,89 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 64,45 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне Brent подорожала на 1,5%, а WTI – на 1,8%, в том числе октябрьский Brent поднимался выше 69 долларов за баррель впервые с 6 августа, а октябрьский WTI – выше 65 долларов (впервые с 7 августа).

Внимание рынков сосредоточено вокруг торговой политики Вашингтона. В частности, в конце июля президент США объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели и «сотрудничество с Россией». Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Они начинают действовать с 27 августа.

«Если мы пойдем на удвоение индийских тарифов, рынок поставит под сомнение российские потоки и может в краткосрочной перспективе пересмотреть цену до 70 долларов», – цитирует Bloomberg руководителя исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.