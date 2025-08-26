Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
ВС России уничтожили пункт БПЛА и миномет 100-й бригады ВСУ
Военнослужащие Южной группировки войск России нанесли артиллерийские удары по позициям 100-й бригады ВСУ под Константиновкой, уничтожив пункт управления БПЛА и миномет, сообщили в Минобороны.
Южная группировка войск лишила огневой поддержки подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ на константиновском направлении в ДНР, передает ТАСС. Операторы беспилотников Южной группировки в жилом секторе Иванополья обнаружили антенну системы управления и навигации БПЛА противника. Наблюдение позволило выявить пункт управления дронами 100-й бригады ВСУ, с которого осуществлялись запуски и управление беспилотниками. Как уточнили в Минобороны, «точным огнем расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен вместе с личным составом и оборудованием». Это лишило подразделение 100-й омбр ВСУ огневой поддержки. Кроме того, расчет БПЛА определил в Иванополье позицию 120-миллиметрового миномета той же бригады ВСУ. По полученным координатам артиллерия поразила огневую позицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Константиновку в Сумской области и населенный пункт Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки группировка «Юг» противника потеряла до 305 бойцов.