В Китае представили новую операционную систему KylinOS V11

Tекст: Дмитрий Зубарев

О выпуске новой операционной системы KylinOS V11 сообщил китайский разработчик KylinSoft, передает ТАСС. В публикации отмечается, что система построена на принципиально новой архитектуре, благодаря чему достигается более высокий уровень защищенности и улучшенный пользовательский опыт.

Новая ОС полностью совместима с основными процессорами, видеокартами и материнскими платами, производимыми в Китае. Это позволяет формировать самостоятельную технологическую экосистему в стране и снижать зависимость от зарубежных решений.

Операционная система Kylin уже использовалась в ряде стратегических национальных проектов, включая исследования на Луне и Марсе. Компания KylinSoft была создана в 2020 году путем объединения China Standard Software и Tianjin Kylin Information для формирования китайского бренда операционных систем мирового класса.

