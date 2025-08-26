Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
В Китае представили новую операционную систему KylinOS V11
KylinSoft представила новую версию KylinOS V11 с обновленной архитектурой, полностью совместимой с китайскими процессорами и уже применяемой в национальных космических миссиях.
О выпуске новой операционной системы KylinOS V11 сообщил китайский разработчик KylinSoft, передает ТАСС. В публикации отмечается, что система построена на принципиально новой архитектуре, благодаря чему достигается более высокий уровень защищенности и улучшенный пользовательский опыт.
Новая ОС полностью совместима с основными процессорами, видеокартами и материнскими платами, производимыми в Китае. Это позволяет формировать самостоятельную технологическую экосистему в стране и снижать зависимость от зарубежных решений.
Операционная система Kylin уже использовалась в ряде стратегических национальных проектов, включая исследования на Луне и Марсе. Компания KylinSoft была создана в 2020 году путем объединения China Standard Software и Tianjin Kylin Information для формирования китайского бренда операционных систем мирового класса.
