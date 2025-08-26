Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Продвижение российских войск на Донбассе может обернуться для армии Украины утратой контроля над всей линией боевого соприкосновения, что повысит риск оперативного кризиса, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
По его словам, дальнейшее продвижение российских войск на Донбассе может привести к потере контроля Вооруженными силами Украины над всей линией боевого соприкосновения, передает ТАСС.
По словам Шеремета, «вне сомнения, дальнейшее победоносное продвижение российской освободительной армии приведет к провалу линии фронта на ключевых направлениях и невозможности с украинской стороны дальше удерживать контроль над всей линией соприкосновения». Депутат считает, что неблагоприятная экономическая, политическая и ресурсная ситуация для Киева приводит к риску повторения крупных окружений, подобных «Дебальцевским котлам», и создает угрозу полного оперативного кризиса для ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Военнослужащие ВС России спасли семью с ребенком из Клебан-Быка. Среди украинских подразделений, которые сдали Клебан-Бык, оказался специальный батальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».