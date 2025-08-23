До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
ВС России спасли семью с ребенком из Клебан-Быка в ДНР
Российские штурмовики спасли семью с ребенком в селе Клебан-Бык в ДНР
Российские военные эвакуировали мужчину, женщину и ребенка ночью из села Клебан-Бык в ДНР, оказав им медицинскую помощь, рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.
Военнослужащие Южной группировки войск спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в ДНР, передает ТАСС. По словам фельдшера 103-го полка с позывным Шахтер, семья самостоятельно вышла к российским штурмовикам и сообщила, что они мирные жители, после чего их вывели из поселка в темное время суток.
Военнослужащий уточнил, что у всех членов семьи были осколочные ранения и ссадины, однако серьезных травм удалось избежать. Перед эвакуацией бойцы оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Штурмовик 103-го полка с позывным Симба рассказал, что после отхода из Клебан-Быка украинские военные наносили удары по домам с мирным населением, чтобы не допустить утечки информации о своих позициях и действиях.
«Украинские военные прекрасно знают, где и в каких подвалах и домах есть мирняк, координаты. Не церемонятся. Они понимают, что нам сдадут всю информацию: кто был, где был, как, что делал. И поэтому их не берегут», – заявил Симба.
Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.
Спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» оказался среди сдавших Клебан-Бык.