Названы популярные запросы по «жизненным ситуациям» на Госуслугах

Поступление в вуз и пенсия стали лидерами «жизненных ситуаций» на Госуслугах

Tекст: Елизавета Шишкова

К наиболее востребованным «жизненным ситуациям» на Госуслугах отнесли оформление поступления в вуз, выход на пенсию и регистрацию для участия в спортивных соревнованиях. Также в списке лидеров – статус многодетной семьи, а также оформление разрешения на охоту и рыбалку, передает ТАСС.

В материалах ко встрече президента Владимира Путина с вице-премьером Дмитрием Григоренко отмечается, что новая концепция электронных госуслуг объединяет процедуры по принципу «жизненных ситуаций». Это дает возможность получать комплексные услуги через «одно окно» без необходимости искать каждую отдельно.

По информации портала, сейчас доступны 35 федеральных и более 180 региональных сервисов, к 2025 году их число на федеральном уровне увеличится до 70, а на региональном – до 425. В среднем, введение федеральных «жизненных ситуаций» позволило сократить количество необходимых документов на 29%, время получения госуслуг – на 35%, а необходимость личного визита в ведомства – на 64%.

В дальнейшем госуслуги планируют оказывать проактивно: заявления и обращения станут не нужны, а ведомства будут заранее инициировать оказание услуг.

Напомним, президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко по вопросу развития IT-сервисов в России.

Ранее власти запустили проверку мобильных номеров граждан, которые привязаны к порталу Госуслуги.