Президент Киргизии вручил внедорожник российскому экоактивисту

Tекст: Ольга Иванова

Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил внедорожник Chevrolet российскому экоактивисту Андрею Панаеву, который прославился в социальных сетях республики благодаря добровольной уборке мусора на берегах озера Иссык-Куль, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова, президент лично узнал о деятельности Панаева из интернета и счел важным выразить благодарность.

В ходе церемонии Жапаров отметил, что «дело Панаева является примером для многих», и подчеркнул, что забота об экологии – общий долг каждого человека на планете. «Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать ее в чистом виде будущим поколениям. Вы молодец!» – цитирует Жапарова пресс-секретарь.

Панаев рассказал президенту, что приехал в Киргизию как турист и летом 2024 года начал самостоятельно убирать мусор на побережье Иссык-Куля, чтобы своим примером мотивировать других людей к сохранению чистоты. Экоактивист сообщил, что решил остаться в республике и называет ее своим домом. Вручая подарок, Жапаров заявил: «От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок».

