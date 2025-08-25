На Украине показали версию ракеты «Нептун» с дальностью 1000 километров

Defense Express сообщила о демонстрации ракеты «Длинный Нептун» дальностью 1000 км

Tекст: Елизавета Шишкова

На Украине продемонстрировали новую модификацию ракеты «Длинный Нептун» с заявленной дальностью удара до 1000 километров, передает Газета.Ru со ссылкой на информацию украинской компании Defense Express и публикацию в издании «Зброя».

На видеозаписи ракета показана с Х-образными складывающимися крыльями, что позволяет использовать ее для ударов по наземным целям.

Официальные технические характеристики ракеты пока не раскрываются. СМИ сообщают, что длина ракеты без ускорителя составляет около шести метров. Разработка новой версии, по утверждению Defense Express, началась в ноябре 2023 года.

Видео с ракетой было опубликовано к Дню независимости Украины. Defense Express заявляет, что «Длинный Нептун» прошел испытания еще в марте этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали серийное производство крылатой ракеты «Фламинго».

Ранее Украина заявляла о намерении разработать собственное высокоточное оружие для ведения боевых действий. Специалисты отмечали, что большинство современных украинских вооружений основаны на иностранных технологиях.