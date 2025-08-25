Медведев устроил скандал из-за решения судьи на US Open

Медведев спровоцировал пятиминутную паузу в матче из-за споров с арбитром

Tекст: Мария Иванова

Российский теннисист Даниил Медведев стал участником скандального эпизода в матче первого круга Открытого чемпионата США, передает РИА «Новости».

В ходе встречи с французом Бенжаменом Бонзи на трибунах возникла напряженная обстановка после спорного решения арбитра, из-за которого матч был приостановлен на пять минут.

Причиной инцидента стал момент в третьем сете, когда Бонзи не попал в корт с первой подачи на матчболе, однако арбитр назначил повтор подачи из-за фотографа, вышедшего на корт. Такое решение вызвало явное недовольство Медведева, который, обращаясь к судье, заявил: «Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты трясешься? Что-то не так? Ребята, он хочет пораньше уйти. Ему платят за матч, а не за час работы».

Зрители поддержали Медведева, освистав арбитра и создав шум, который затруднил Бонзи повторную подачу.

Несмотря на эмоциональную поддержку, Медведев уступил сопернику с итоговым счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6, сообщает ТАСС. Бонзи, не имеющий посева на турнире, теперь встретится с американцем Маркосом Гироном во втором круге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пары теннисистов проиграли соперникам в четвертьфинале US Open.

Ранее Даниил Медведев завершил выступление на турнире «Мастерс» в Цинциннати, уступив австралийцу Адаму Уолтону во втором круге.