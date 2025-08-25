Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?11 комментариев
Медведев устроил скандал из-за решения судьи на US Open
Медведев спровоцировал пятиминутную паузу в матче из-за споров с арбитром
Российский теннисист Даниил Медведев вызвал пятиминутную паузу в матче, поспорив с судьей, что повлияло на атмосферу первого круга US Open.
Российский теннисист Даниил Медведев стал участником скандального эпизода в матче первого круга Открытого чемпионата США, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с французом Бенжаменом Бонзи на трибунах возникла напряженная обстановка после спорного решения арбитра, из-за которого матч был приостановлен на пять минут.
Причиной инцидента стал момент в третьем сете, когда Бонзи не попал в корт с первой подачи на матчболе, однако арбитр назначил повтор подачи из-за фотографа, вышедшего на корт. Такое решение вызвало явное недовольство Медведева, который, обращаясь к судье, заявил: «Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты трясешься? Что-то не так? Ребята, он хочет пораньше уйти. Ему платят за матч, а не за час работы».
Зрители поддержали Медведева, освистав арбитра и создав шум, который затруднил Бонзи повторную подачу.
Несмотря на эмоциональную поддержку, Медведев уступил сопернику с итоговым счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6, сообщает ТАСС. Бонзи, не имеющий посева на турнире, теперь встретится с американцем Маркосом Гироном во втором круге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пары теннисистов проиграли соперникам в четвертьфинале US Open.
Ранее Даниил Медведев завершил выступление на турнире «Мастерс» в Цинциннати, уступив австралийцу Адаму Уолтону во втором круге.