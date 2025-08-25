При встречном столкновении автомобилей на Ставрополье пострадали пять человек

При столкновении автомобилей на Ставрополье госпитализированы пять человек

Tекст: Ирма Каплан

По предварительным данным, 24 августа, примерно в 16 часов 40 минут на 225 км автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь стороны Орловки в направлении Буденновска, по неустановленным причинам, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус», рассказали в ведомстве.

«В результате автоаварии в больницу города Буденновска доставлены 34-летний водитель «Гранты» и его пассажир (34-летняя местная жительница). Также травмы получил водитель «Форда» и два его пассажира, в том числе 15-летний ребенок», – сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем «Гранты» находился местный житель со стажем вождения менее двух лет. За это время он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

«Тяжесть последствий обусловлена не использованием ремней безопасности», – подчеркнули инспекторы.

