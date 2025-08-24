Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?7 комментариев
Аэропорт Калуги вновь начал прием и выпуск самолетов
Работа аэропорта Калуга восстановлена после отмены ранее введенных ограничений на вылет и прилет воздушных судов.
О снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, передает РИА «Новости». В пресс-службе уточнили, что ограничения в аэропорту вводились для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко заявил: «Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов». При этом не уточняется, какие именно обстоятельства стали причиной временного ограничения работы аэропорта и когда оно было введено.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, регулярные рейсы могут выполняться по расписанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту «Грабцево» в Калуге ввели временные ограничения из соображений безопасности. Ограничения повлияли на отправление и прибытие воздушных судов.