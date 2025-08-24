Федерация альпинистов: Дрон попробуют отправить к альпинистке Наговицыной 25 августа

Tекст: Ольга Иванова

К месту, где находится альпинистка Наталья Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон, передает ТАСС. Решение принято Федерацией альпинизма России после того, как погодные условия ранее заставили прервать спасательную операцию.

Собеседник агентства сообщил: «К месту, где лежит Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии».

В Федерации альпинизма добавили, что если с помощью дрона удастся установить, что Наговицына жива, спасатели попробуют провести новую операцию по ее эвакуации. Для этого может быть задействован евродрон, чтобы снять девушку с вершины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели приняли решение не возвращаться за Натальей Наговицыной до конца июня 2026 года после завершения сезона восхождений на пик Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели Киргизии сообщили о невозможности эвакуировать альпинистку Наговицыну с пика Победы в этом году. Спасатели Киргизии приостановили поисковые работы в районе происшествия. В Федерации альпинизма отметили, что шансы на спасение Наговицыной крайне низки.