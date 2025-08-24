Срок следствия по делу хабаровского экс-министра увеличился до октября

Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?4 комментария
Срок следствия по делу хабаровского экс-министра Бойченко увеличился до октября
Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко продлили срок расследования уголовного дела о растрате до середины октября текущего года.
Срок следствия по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко продлен до октября, передает РИА «Новости». Он обвиняется в растрате, детали расследования содержатся в официальных судебных документах.
В тексте документа отмечается, что следствие неоднократно продлевалось в установленном законом порядке. «Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз ... первым заместителем председателя СК России до 30 месяцев, то есть до 13 октября 2025 года», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко оказался под следствием по делу о растрате при заключении контрактов на поставку медицинского оборудования.