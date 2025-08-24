Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»

Tекст: Ольга Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью NBC News, что появление в свитере с надписью «СССР» во время саммита на Аляске не связано с желанием восстановить Советский Союз, передает ТАСС. Министр отметил, что многие родились в СССР. «Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики независимыми государствами и выстраивает отношения с ними на этой основе. Лавров добавил, что негативно относится к попыткам некоторых стран, в частности Украины, уничтожать русскую культуру и язык, сравнив такую политику с гипотетическим запретом английского языка в других странах.

Глава МИД отдельно отметил важность помнить и ценить свое прошлое, но разграничил ностальгию и попытки навязать свою волю другим странам силой. По его словам, «помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, – это одно, а пытаться все вокруг захватить военным путем – совсем другое».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация отреагировала положительно на свитер главы МИД России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР». После этого подобные свитеры разобрали на маркетплейсах за полдня. Президент России Владимир Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР».