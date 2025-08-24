  • Новость часаЛавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    24 августа 2025, 17:01

    Лавров уличил журналистку NBC в бездоказательных обвинениях против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистку NBC предоставить факты о якобы ударах российской армии по гражданским объектам на Украине, но она их не назвала.

    В интервью телеканалу NBC министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления американской журналистки о якобы ударах российской армии по гражданским объектам на Украине, передает РИА «Новости». Он публично попросил собеседницу предоставить или обнародовать конкретные доказательства, на которые она ссылается. Лавров подчеркнул: «Мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили».

    Журналистка не смогла предъявить никаких подтверждений и лишь упомянула о наличии репортеров на местах, не предоставив имен или иных деталей. После этого она сменила тему беседы. Лавров вновь напомнил, что подобные серьезные обвинения должны сопровождаться конкретными фактами, а не голословными утверждениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ориентируется исключительно на объекты, связанные с украинскими военными. Российские силы наносят удары по предприятиям, производящим вооружения для ВСУ.

    23 августа 2025, 21:39
    В Гюмри прошли акции за и против присутствия в Армении российской базы

    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.

    Митинги у 102-й российской военной базы в Гюмри прошли 23 августа, передает RT. Организаторы акции против российского военного присутствия, партия «Во имя Республики», потребовали вывода военнослужащих с территории страны. Участнкики акции против военной базы выкрикивали оскорбления в адрес России и проукраинские лозунги.

    По данным члена совета АНО «Евразия» Мики Бадаляна, на мероприятие пришли 32 человека, большинство из которых пенсионеры. Он отметил, что акция готовилась месяц, но собрала немного участников.

    Параллельно блок «Мать Армения» организовал встречный митинг в поддержку российской базы, передает Sputnik Армения.

    Лидер блока Андраник Теванян заявил, что защита 102-й базы и российско-армянских отношений – гарант безопасности Армении. Он связал свои действия с планами прозападных сил, которые, по его мнению, стремятся ослабить российское влияние и уничтожить символы армянской независимости.

    Полиция не позволила сторонникам российского военного присутствия в количестве порядка 200 человек провести митинг у основного входа на базу, чтобы избежать столкновений с противниками. Мероприятие было перенесено к другому входу.

    Глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.

    В МИД России сообщили, что сигналов от Еревана о возможном выводе российской военной базы не поступало.

    23 августа 2025, 19:15
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Арсен Маркарян, подозреваемый по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества, был обнаружен в багажнике автомобиля возле Кубинки и доставлен в отдел СК в Москве, сообщает МВД России.

    Задержание блогера Арсена Маркаряна произошло на Можайском шоссе вблизи города Кубинка, передает ТАСС.

    Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в багажнике которого находился подозреваемый, после чего Маркаряна доставили в территориальный отдел полиции, сообщили в МВД России.

    Маркарян был задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Следователи московского главка СК РФ возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ, часть 4. По версии следствия, блогер до 25 февраля 2025 года разместил на популярном видеохостинге ролик с оскорбительными высказываниями, передает РИА «Новости».

    «Он доставлен в отдел СК в Москве», – сообщил источник в правоохранительных органах. Следствие продолжает работу по данному уголовному делу.

    Ранее блогер Арсен Маркарян был задержан в московском регионе по подозрению в размещении видео с оскорблением памяти защитников Отечества.

    Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Маркаряна за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов в одном из его видеороликов. В итоге блогеру предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма.

    24 августа 2025, 13:30
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    23 августа 2025, 17:16
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    23 августа 2025, 17:24
    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки

    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки онлайн

    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мошенники похитили у жителя Липецка все накопления, когда он пытался заказать крупную партию молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений.

    Мошенники обманули 45-летнего жителя Липецка, когда он попытался приобрести 20 мешков молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений, передает РИА «Новости».

    Продавец из Воронежской области предложил доставить товар на собственной «ГАЗели» и потребовал предоплату за бензин, а также половину стоимости картофеля в качестве залога.

    После осуществления перевода продавец сообщил о неких «проблемах с электронным платежом». Он попросил мужчину включить режим демонстрации экрана с работающим банковским приложением на телефоне. Используя доступ к экрану, злоумышленники смогли получить данные банковских карт и коды из СМС.

    В результате мошенники списали со счета потерпевшего 40 тыс. рублей, а товар так и не был доставлен.

    Ранее в МВД назвали реквизиты банковской карты, которые нельзя раскрывать.

    В МВД России предупредили, что в соцсетях появляются предложения работы в вымышленных компаниях с обещанием заработка и требованием оплатить несуществующие сборы.

    Банк России на этой неделе установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных.

    24 августа 2025, 00:03
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть

    Глава МИД Индии: Если не нравится покупать нефть у Индии – не покупайте

    @ Dominik Butzmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар дал совет на конференции The Economic Times World Leaders Forum странам Запада, которым не нравится индийская нефть.

    «Забавно, когда люди из американской администрации, которые поддерживают интересы бизнеса, упрекают других людей в ведении бизнеса», – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

    Он раскритиковал США за то, что они нацелились на энергетические связи Нью-Дели с Москвой, и поинтересовался, почему те же критерии не применяются к Китаю и Европейскому союзу, крупнейшим импортерам российской сырой нефти и российского СПГ, соответственно.

    Министр напомнил, что тех, кто критикует Индию за ее нефть, никто не неволит закупать ее.

    «Если у вас сложности с покупкой индийской нефти, нефти или нефтепродуктов, не покупайте. Вас же никто не заставляет. Вот Европа покупает, Америка покупает. А если не нравится – не покупайте», – цитирует совет главы МИД Индии газета Times Of India.

    Джайшанкар добавил, что в ходе визита в Москву после саммита президента России Владимира Путина на Аляске сосредоточился на вопросах двусторонних отношений в контексте увеличения объемов торговли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции выразил удивление требованиям США по закупкам российской нефти, напомнив о прежних призывах Вашингтона.

    Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление.

    До этого власти Индии рассмотрели возможность замены США на Россию в качестве основного экспортного партнера. Индия не разорвала отношения с Россией, несмотря на давление со стороны США

    23 августа 2025, 18:14
    Российские войска подошли к окраинам Купянска

    ВС России вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России вплотную приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои на фоне переброшенных туда резервов противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Российские подразделения вплотную подошли к окраинам Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    По словам главы российской администрации в регионе Виталия Ганчева, в районе города продолжаются активные боевые действия, а противник стягивает дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление.

    Он также уточнил, что ситуация в Волчанске остается крайне сложной, однако российские военные удерживают позиции и регулярно срывают ротацию противника. По словам Ганчева, ВСУ периодически пытаются подтянуть резервы, но российские военнослужащие не дают возможности пополнить запасы боекомплекта и силы.

    Ранее подразделения ВС России взяли под контроль направления снабжения под Купянском.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ под Купянском.

    Российские войска ранее провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском.

    23 августа 2025, 21:57
    В Щелково задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины на парковке

    СК: Задержаны подозреваемые в избиении до смерти молодого человека в Щелково

    Tекст: Вера Басилая

    В Щелково молодой человек скончался в больнице после нападения на парковке, где между компаниями произошел конфликт, приведший к жестокому избиению, подозреваемые задержаны, сообщает СК Подмосковья.

    В Щелково следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека после драки, сообщается в Telegram-канале СК Подмосковья.

    Как уточняется, 17 августа на парковке между двумя молодыми людьми и обвиняемыми произошел конфликт, который перерос в избиение одного из участников ссоры. Потерпевшего с множественными травмами доставили в больницу, где он умер спустя несколько дней, несмотря на оказанную помощь.

    Все участники избиения были задержаны сотрудниками полиции. Следственный отдел по городу Щелково возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России, речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

    В рамках расследования следователи изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент. Уже проведены допросы свидетелей и обвиняемых, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – заключение под стражу.

    23 августа стало известно, что пострадавший в драке в Щелково неделю назад футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице. Избиение 20-летнего молодого человека группой лиц попало на камеры видеонаблюдения.

    24 августа 2025, 13:10
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

    Эксперт Юшков: Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов

    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    23 августа 2025, 19:36
    Лавров: Вышинский ощутил на себе всю жестокость киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского, отметив его стойкость перед репрессиями на Украине.

    Сергей Лавров направил телеграмму соболезнований семье скончавшегося Кирилла Вышинского, сообщается на сайте МИД России.

    Министр иностранных дел России отметил, что Вышинский прошел через тяжелые испытания, оказавшись одним из первых, кто ощутил на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима.

    Лавров подчеркнул, что пребывание в украинских застенках не сломило волю журналиста и не заставило отказаться от его идеалов. По словам министра, весь творческий путь Вышинского служит примером стойкости в отстаивании правды и справедливости.

    Глава МИД России также отметил вклад Вышинского в формирование понимания эволюции событий на Украине в российском обществе и в защиту прав журналистов. Лавров выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Вышинского будут помнить как талантливого журналиста, руководителя и человека.

    Ранее журналист и исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с его смертью.

    После освобождения по обмену в 2019 году он вернулся к профессиональной деятельности. Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня».

    Президент России Владимир Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека. был членом Совета по правам человека при президенте. Вышинский также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».

    24 августа 2025, 13:22
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления французского президента, связав их с возможным личным дискомфортом Эммануэля Макрона.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания», передает gazeta.ru. В интервью Павлу Зарубину Лавров заявил: «Есть разные люди, есть разные культуры. <…> Надеюсь, ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает».

    Ранее Макрон в интервью телеканалу LCI утверждал, что Путин якобы не держит обещания, пересматривает границы и остается дестабилизирующей силой для Европы. Он призвал европейские страны не быть наивными по отношению к России.

    Макрон также отметил, что Москва вкладывает 40% бюджета в военную сферу, провела мобилизацию и не вернется к «открытой демократической системе за одну ночь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае атаки на них. Макрон признал, что Франция исчерпала возможности поставок оружия на Украину. Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» за его веселое поведение в Албании.

    23 августа 2025, 18:32
    Трое мужчин насмерть забили футболиста из Щелково

    Футболист из Щелково умер после избиения тремя мужчинами

    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения тремя мужчинами.

    Избиение 20-летнего спортсмена попало на камеры видеонаблюдения – на кадрах видно, что после удара в челюсть Ершович упал на асфальт и потерял сознание, однако нападавшие продолжили избивать его, пока их не остановили прохожие, передает РИА «Новости».

    Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами, медики спасти его не смогли. После гибели Ершовича следователи переквалифицировали уголовное дело, теперь оно расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    Следствие изъяло записи с камер наблюдения, допросило свидетелей и обвиняемых, проведет судебно-медицинскую экспертизу. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Следственном комитете подчеркнули: фигуранты дела признали свою вину.

    Ранее агент находящего в аренде во владивостокском «Динамо» футболиста «Нижнего Новгорода» Мухина Антон Смирнов заявил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил футболиста.

    23 августа 2025, 20:23
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые подразделения ВСУ у линии фронта укомплектованы всего на треть, что затрудняет выполнение даже оборонительных задач, несмотря на поступающие приказы наступать, заявил экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) Богдан Кротевич.

    Боевые части Вооруженных сил Украины укомплектованы лишь на треть и практически не способны вести оборону, заявил бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) Богдан Кротевич, передает ТАСС.

    В эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) он подчеркнул, что ВСУ постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции.

    По словам Кротевича, так называемые резервы представляют собой не новые подразделения, а переброску имеющихся сил с одного участка линии фронта на другой. Он уверен, что даже массовая мобилизация не поменяет ситуацию в долгосрочной перспективе – 100 тыс. новых военнослужащих смогут изменить положение лишь на пару недель, после чего потери снова приведут к нехватке личного состава.

    Ранее российские военные перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в Донецкой Народной Республике. В ответ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в район Доброполья резервы, включая переброшенный туда корпус «Азова».

    Ранее в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР наблюдалось резкое ухудшение положения для ВСУ.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Мобилизованные солдаты ВСУ исчезли под Сумами спустя десять дней службы.

    24 августа 2025, 11:24
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовый концерт хорватского певца Томпсона в Загребе сопровождался националистической риторикой и приветствием, ассоциируемым с фашистским режимом времен Второй мировой войны, пишет The New York Times.

    Как пишет NYT, на концерте Томпсона, прошедшем 5 июля в Загребе, певец и его поклонники использовали салют и лозунги фашистского Усташского режима, чью жестокость отмечали даже нацисты. Организаторы заявили, что шоу собрало 500 тыс. зрителей. Многие фанаты были одеты в черные береты и футболки, стилизованные под форму усташей, фашистской группировки, возглавлявшей Независимое государство Хорватия. Некоторые надписи на одежде совпадали с лозунгами эпохи Второй мировой войны.

    Европейская комиссия выступила с осуждением любых проявлений фашизма, напоминая об опасности подобных идеологий. Президент Сербии Александр Вучич также резко раскритиковал концерт, обвинив организаторов в пропаганде неонацистских ценностей. Сам Томпсон, выступая на сцене, заявил: «Это свобода. Свобода, где мы можем выражать свои взгляды и мысли. Свобода, за которую наши ветераны отдали жизнь».

    Артист на протяжении десятилетий строит имидж защитника хорватской идентичности и героизирует события войны 1990-х годов. Критики обвиняют его в романтизации фашистской символики и использовании религиозных образов для усиления националистических настроений.

    Популярность Томпсона поддерживают и некоторые политики, включая премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который был замечен с певцом перед началом концерта. Министр обороны Иван Анушич признал, что участвовал в исполнении военного приветствия на этом шоу.

    Томпсон стал известен благодаря песне о битве за независимость Хорватии в 1991 году, где впервые прозвучал скандальный приветственный лозунг. Певец заявляет, что использование этого возгласа не является разжиганием вражды, а напоминает о борьбе за свободу страны.

    Один из фанатов, ветеран войны, заявил, что используемая символика потеряла первоначальный фашистский смысл и теперь ассоциируется с борьбой за независимость страны.

    Популярность Томпсона среди молодежи объясняют как протест против недовольства политической ситуацией и массового отъезда молодых хорватов, а также эффектом «запретного плода». «Томпсон уже десятилетиями остается очень спорной фигурой, а запретное всегда особенно притягательно, особенно для молодежи», – отметил историк Хрвойе Класич.

    Ранее один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил народ России за победу, одержанную над нацистами во Второй мировой войне.

    24 августа 2025, 06:43
    @ Наталья Наговицина

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты сообщили, что тело альпинистки Натальи Наговицыной, пытавшейся подняться на пик Победы, останется в горах Киргизии до весны 2026 года.

    Альпинистский сезон 2025 года завершен, поиски Наговицыной возобновятся не раньше весны 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    На канале представлено видео последней попытки спасателей на высоте 6100 м добраться до альпинистки сквозь снежный буран на пике Победы. Наталья застряла на высоте 7140 м, где сорвалась на одном из самых сложных витках маршрута и сломала ногу. Это усугубило ситуацию.

    Спасатели ранее сообщали, что искать Наталью не нужно, ее местоположение известно, но добраться туда невозможно.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий.

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    24 августа 2025, 05:52
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

