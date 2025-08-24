Tекст: Ольга Иванова

В интервью телеканалу NBC министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления американской журналистки о якобы ударах российской армии по гражданским объектам на Украине, передает РИА «Новости». Он публично попросил собеседницу предоставить или обнародовать конкретные доказательства, на которые она ссылается. Лавров подчеркнул: «Мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили».

Журналистка не смогла предъявить никаких подтверждений и лишь упомянула о наличии репортеров на местах, не предоставив имен или иных деталей. После этого она сменила тему беседы. Лавров вновь напомнил, что подобные серьезные обвинения должны сопровождаться конкретными фактами, а не голословными утверждениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ориентируется исключительно на объекты, связанные с украинскими военными. Российские силы наносят удары по предприятиям, производящим вооружения для ВСУ.

