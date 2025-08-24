Врио губернатора Хинштейн подтвердил ранение двух человек при обстреле Рыльска

Tекст: Ольга Иванова

Два человека пострадали при обстреле города Рыльска, еще один был госпитализирован с ранениями средней степени тяжести, передает РИА «Новости». По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, второй пострадавший – 43-летний мужчина – доставлен в Курскую областную больницу. «Желаю скорейшего выздоровления, наши медики сделают для этого все возможное», – сообщил Хинштейн.

В результате обстрела в Рыльске повреждены многоквартирный и 11 частных домов: у зданий посечены фасады, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки. Кроме того, повреждены порядка 10 гаражей и девять автомобилей, один частный дом с пристройкой полностью уничтожен огнем. На место происшествия были направлены дополнительные пожарные расчеты.

Также в Рыльскую ЦРБ доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний мужчина получил рвано-ушибленные раны бедра, ему оказана помощь, он отпущен на амбулаторное лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела Рыльска в Курской области пострадали жилые дома. В ходе атаки получил ранения 38-летний мужчина. Власти региона сообщили о проведении аварийно-восстановительных работ.