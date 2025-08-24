Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
В Крыму назвали отказ Киева от уступок геополитическим самоубийством
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что отказ Киева обсуждать территориальные уступки России приведёт к затяжному политическому кризису на Украине.
Константинов заявил, что слова Андрея Ермака об отказе Киева идти на территориальные уступки России являются геополитическим самоубийством, передает РИА «Новости». По мнению Константинова, украинское руководство не настроено на конструктивный диалог и намеренно затягивает процесс, чтобы сорвать переговоры. Он подчеркнул, что такой подход может привести к долгосрочным негативным последствиям для самой Украины.
Он отметил: «Не думаю, что такой однобокий подход конструктивен. Впрочем, Киев и не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет».
Он добавил, что сейчас по конфликту на Украине продолжаются переговоры, однако трудно отличить реальные шаги от информационных вбросов. Константинов обратил внимание, что позиции Москвы были изложены неоднократно, в последний раз – на встрече на Аляске. По его словам, режим Зеленского пытается размыть обсуждение гарантий безопасности для Украины, игнорируя при этом потребности России, отсутствие которых, по его мнению, стало одной из причин начала спецоперации.
