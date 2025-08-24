До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Врачи в Китае извлекли нож из головы трехлетней девочки
Врачи клиники в Куньмине провели успешную операцию по извлечению ножа из головы маленькой пациентки после несчастного случая, сообщает газета South China Morning Post.
Врачи в Китае сумели безопасно извлечь пятнадцатисантиметровый нож из головы трехлетней девочки, сообщает ТАСС. Девочка была ранена во время несчастного случая: по информации South China Morning Post, мать во время смены простыней случайно взмахнула ими, после чего нож, лежавший рядом, ударил ребенка по голове.
Лезвие застряло в черепе над правым ухом. Мать сперва попыталась самостоятельно достать нож, но не смогла и вместе с дочерью отправилась в больницу. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как девочка спокойно входит в клинику с ножом в голове в сопровождении матери и сотрудника медучреждения.
Медики клиники Дунчуань успешно извлекли нож, состояние ребенка стабильное. Врачи пояснили, что нож не причинил немедленной смертельной травмы благодаря мягкости детского черепа. Один из специалистов подчеркнул: «Правильным решением было немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью».
Сотрудник больницы в разговоре с журналистами отметил, что мать призналась – намеревалась напугать капризничавшую дочь, случайно задев ее ножом. Полиция по итогам проверки расценила произошедшее как несчастный случай, не обнаружив признаков преступления.
