МВД перечислило признаки внешности и поведения потенциальных террористов

Tекст: Ирма Каплан

Внимание граждан просят обращать на людей в одежде не по погоде: летом подозрительно выглядят те, кто носит плащ или толстую куртку, так как под такой одеждой могут скрываться взрывные устройства, передает ТАСС.

Также должны настораживать большие сумки и чемоданы у людей, находящихся в неподходящих для такого багажа местах – в кинотеатре или на праздничных мероприятиях. МВД рекомендует держаться подальше от таких людей и сообщать о них в правоохранительные органы.

Еще одним критерием названо беспокойное, испуганное или нервное поведение: если человек часто оглядывается, трогает одежду или багаж, это тоже может быть признаком подготовки к теракту. В ведомстве подчеркнули, что преступник, готовящийся к теракту, обычно «выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читает молитву».

МВД России отмечает, что террористы могут находиться среди обычных граждан, их деятельность не всегда видна сразу, но внимательное отношение к странному поведению позволяет вовремя предотвратить ЧП. При выявлении очевидных признаков необычного поведения граждан МВД призывает незамедлительно информировать силовые структуры.

