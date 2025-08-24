МЧС Москвы предупредило горожан о плотном тумане до утра

Tекст: Ирма Каплан

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09 часов 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям автомобилей быть внимательными, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Центральной России ожидается потепление, связанное с возможным приходом остатков урагана «Эрин» из США в Европу, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.



