    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    24 августа 2025, 01:01 • Новости дня

    МЧС Москвы предупредило горожан о плотном тумане до утра

    Tекст: Ирма Каплан

    В ближайшие часы и до утра в столичном регионе ожидается туман, в связи с чем автомобилистов призывают быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, сообщает московское управление МЧС России.

    «Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09 часов 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», – говорится в Telegram-канале ведомства. 

    В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям автомобилей быть внимательными, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Центральной России ожидается потепление, связанное с возможным приходом остатков урагана «Эрин» из США в Европу, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.


    23 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри

    В Гюмри прошли акции за и против присутствия в Армении российской базы

    Tекст: Вера Басилая

    В Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.

    Митинги у 102-й российской военной базы в Гюмри прошли 23 августа, передает RT. Организаторы акции против российского военного присутствия, партия «Во имя Республики», потребовали вывода военнослужащих с территории страны. Участнкики акции против военной базы выкрикивали оскорбления в адрес России и проукраинские лозунги.

    По данным члена совета АНО «Евразия» Мики Бадаляна, на мероприятие пришли 32 человека, большинство из которых пенсионеры. Он отметил, что акция готовилась месяц, но собрала немного участников.

    Параллельно блок «Мать Армения» организовал встречный митинг в поддержку российской базы, передает Sputnik Армения.

    Лидер блока Андраник Теванян заявил, что защита 102-й базы и российско-армянских отношений – гарант безопасности Армении. Он связал свои действия с планами прозападных сил, которые, по его мнению, стремятся ослабить российское влияние и уничтожить символы армянской независимости.

    Полиция не позволила сторонникам российского военного присутствия в количестве порядка 200 человек провести митинг у основного входа на базу, чтобы избежать столкновений с противниками. Мероприятие было перенесено к другому входу.

    Глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.

    В МИД России сообщили, что сигналов от Еревана о возможном выводе российской военной базы не поступало.

    23 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным «в любом формате», передает РИА «Новости». Об этом он написал в своем Telegram-канале, обвинив Россию в якобы затягивании переговорного процесса.

    Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва открыта для обсуждения с Киевом политических аспектов урегулирования и может работать в любых форматах. По его словам, Россия выдвигала предложение о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, однако не получила на это ответа от Киева.

    Лавров также подчеркнул, что возможная трехсторонняя встреча должна быть тщательно подготовлена, чтобы не ухудшить ситуацию. Российская сторона по-прежнему ждет конкретных шагов от украинских властей.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. МИД Украины заявил о готовности Зеленского обсудить территориальный вопрос с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Лавров также подчеркнул, что Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие контакты.

    МИД России отметил отсутствие планов по встрече Путина и Зеленского.

    23 августа 2025, 17:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    23 августа 2025, 16:39 • Новости дня
    Рогов опроверг слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о том, что жители новых российских регионов берегут украинский флаг, являются ложью, заявил Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что люди в новых российских регионах якобы берегут украинский флаг, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что, по его мнению, никто не относится с уважением к украинскому флагу, поскольку он символизирует для жителей этих территорий долгие годы унижения и грабежа со стороны киевского режима.

    «Зеленский живет в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы, выводил активы и перекидывал на развитие регионов Галиции на западной Украине», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что с 2014 года сине-желтый флаг стал для жителей этих регионов символом беззакония, преступлений и горя. По мнению Рогова, Зеленский продолжает вводить в заблуждение общественность, поскольку «врет в очередной раз».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что День Государственного флага России стал для жителей новых регионов символом воссоединения с Россией.

    23 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Евросоюз с начала года перевел Киеву 10,1 млрд евро доходов России

    Киев с начала года получил 10 млрд евро из доходов замороженных российских активов

    Tекст: Евгения Караваева

    С начала года Киев получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Европейский союз с января по июль перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России, пишет ТАСС cо ссылкой на Welt am Sonntag и данные Еврокомиссии.

    Средства направляются для поддержки как военных, так и гражданских проектов на Украине. В январе украинское правительство получило 3 млрд евро, в апреле – 3,1 млрд евро, а в марте, мае, июне и июле по 1 млрд евро.

    Некоторые европейские политики предлагают предоставить Киеву доступ ко всем российским активам, а не только к процентам, однако экономисты опасаются, что такой шаг может привести к негативным последствиям для мировой финансовой системы.

    Еврокомиссия 11 августа получила третий транш доходов от инвестиций замороженных российских активов – 1,6 млрд евро. Еврокомиссия ранее поясняла, что 95% этих средств направят на выплату международных кредитов Украины, а 5% – на военные нужды страны, включая поставки оружия через Европейский фонд мира.

    Общий объем замороженных российских суверенных активов на территории ЕС оценивается примерно в 200 млрд евро, основная их часть размещена на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

    23 августа 2025, 20:08 • Новости дня
    Венгерский скейтбордист опроверг миф Запада о «злых русских»

    Венгерский скейтбордист Петраньи назвал русских дружелюбными вопреки мифам

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский скейтбордист Лайош Петраньи, участвующий в международном турнире в Москве, отметил удивительную дружелюбность местных жителей, вопреки мифам Запада о «злых русских».

    Венгерский скейтбордист Лайош Петраньи, выступающий на международном турнире Grand Skate Tour 2025, поделился впечатлениями о Москве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что на Западе ошибочно считают русских людей суровыми и недружелюбными. По словам спортсмена, атмосфера столицы и отношение местных жителей поразили его добротой и открытостью.

    Петраньи отметил, что архитектура, культура и еда в Москве произвели на него сильное впечатление. По словам спортсмена, жители города оказались очень дружелюбными, а даже работники уличных кафе были необычайно вежливы.

    «Это не то, что люди рассказывали у нас о России. Это прекрасно, потому что (на Западе) все думают, что русские злые», – заявил Петраньи.

    Он также поделился, что с детства мечтал увидеть Красную площадь. Венгерский скейтбордист вспомнил, что его родители учили русский язык в школе, и в семье смотрели русские мультфильмы, что еще больше усилило его интерес к поездке в Москву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Европа пугает людей Россией.

    23 августа 2025, 08:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о возможном потеплении в России из-за урагана в США

    Гидрометцентр: Остатки урагана «Эрин» могли вызвать потепление в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце августа в Центральной России ожидается потепление, связанное с возможным приходом остатков урагана «Эрин» из США в Европу, сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что, по одному из вариантов прогноза, остатки урагана «Эрин», который бушует в США, могут прийти в Европу и повлиять на погоду в России, передает РИА «Новости».

    По ее словам, потепление в Центральной России в последние дни августа может быть связано именно с этим явлением. Макарова отметила: «Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза – это остатки урагана «Эрин».

    Он остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией. По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы.

    То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло. Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться».

    Специалист подчеркнула, что прогнозы будут корректироваться по мере приближения даты и пока рано делать окончательные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Эрин» достиг второй категории по шкале Саффира – Симпсона.

    23 августа 2025, 15:51 • Новости дня
    Лавров и Байрамов обсудили безопасность и сотрудничество России и Азербайджана

    Главы МИД России Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили сотрудничество

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    Министры иностранных дел России и Азербайджана провели телефонные переговоры, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы МИД Азербайджана говорится, что Джейхун Байрамов и Сергей Лавров затронули вопросы региональной и международной безопасности, а также азербайджано-российской повестки дня.

    Обсуждались различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Сообщается, что стороны подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения Мехрибан Алиевой, первому вице-президенту Азербайджана.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Баку расширили использование национальных валют в торговле, а почти 80% расчетов за первые месяцы 2025 года прошли в рублях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила важность освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.

    23 августа 2025, 19:57 • Новости дня
    В Германии призвали Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Немецкий политик Донаньи призвал Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.

    В интервью Die Welt Клаус фон Донаньи заявил, что без России мира в Европе не будет и подчеркнул необходимость выстраивать с ней отношения, передает РИА «Новости».

    «Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», – отметил политик.

    Донаньи отметил, что для этого не нужно полностью разделять интересы Москвы, но важно их понимать. По его словам, Европа должна научиться вести диалог с Россией для обеспечения собственной безопасности.

    Также политик прокомментировал недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о скорейшей встрече лидеров ЕС с представителями России, отметив провал стратегии изоляции Москвы.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Президент Финляндии Александр Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после завершения спецоперации на Украине.

    23 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    ПВО сбила 20 украинских беспилотников в четырех областях России

    ПВО России уничтожили 20 украинских дронов над четырьмя приграничными областями

    Tекст: Евгения Караваева

    В российском воздушном пространстве за два часа сработали дежурные силы ПВО, уничтожив 20 беспилотников самолетного типа.

    За период с полудня до 14.00 по московскому времени сбиты восемь дронов над Брянской областью, семь – над Смоленской, три – над Курской и два – над Калужской, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Отмечается, что все беспилотники были самолетного типа. В результате работы ПВО угрозы для гражданской инфраструктуры и населения не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, РЖД сообщили о задержке 38 поездов из-за падения украинских дронов. Ранее ПВО сбила девять украинских беспилотников над Брянской областью. Сотрудник РЖД пострадал при атаке дрона под Волгоградом.

    24 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Руководитель спасгруппы Наговицыной рассказал о крушении вертолета

    Руководитель спасгруппы Наговицыной рассказал, как не смог ее спасти

    Tекст: Ирма Каплан

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    «При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м, примерно, из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт совершил жесткую посадку, проще говоря, мы упали», – рассказал РЕН ТВ Семенов.

    Все на борту были травмированы, но смогли помочь спуститься двум альпинистам из той группы, где находилась Наговицына. Наталья, по словам Семенова, травмировалась, пытаясь спуститься с пика Победы с напарником Романом. В самом опасном месте под названием «Нож» она сорвалась, уточнил он.

    «Это острый гребень, падение с которого в левую либо в правую сторону грозит падением с двухкилометровой высоты. Это очень опасно», – добавил специалист.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    24 августа 2025, 00:31 • Новости дня
    Силы ПВО за 6,5 часов уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ

    Силы ПВО уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ за 6,5 часов

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.

    «В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», – сказано в посте.

    Напомним, из-за ограничений полетов порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов. Ограничения вводятся для безопасности полетов из-за прямой или потенциальной угрозы дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.


    23 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Режиссер и сценарист Кустурица назвал срок окончания голливудизации кино в России

    Режиссер Кустурица назвал срок окончания голливудизации кино в России

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе публичной дискуссии на всероссийской акции «Ночь кино» сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа.

    «Русская душа – то, что есть у Пушкина, Достоевского, Бунина, Чехова, – это нужно показывать в ваших фильмах. В ваших фильмах, в том, что я вижу последние год-два, произошла голливудизация, которая закончится, когда закончится украинский кризис», – приводит ТАСС слова Кустурицы.

    Режиссер пояснил, почему так считает уточнил, что считает – во время военных общество и человечество «видит все в полутонах».

    Кустурица добавил, что СВО принесет новые ценности, заменит старые, и все будет открыто.

    «Тогда будут хорошие фильмы, которые будут говорить о том, почему СВО случилась», – сказал он.

    «Ночь кино» всероссийская акция, который проходит в десятый раз и приуроченf ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино дистанционно, выступив перед участниками специальной сессии.

    Итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию фильма на российскую социальную тематику во время Московского кинофестиваля.

    23 августа 2025, 23:26 • Новости дня
    «Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания авиарейсов

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила в своем Telegram-канале о корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России.

    «В связи со вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Пулково и ряде аэропортов центральной России, «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск», – сказано в посте.

    Авиакомпания призвала пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота».

    Напомним, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Храброво в Калининграде организовали мобильную приемную прокуратуры для контроля за соблюдением прав пассажиров на фоне массовых задержек и отмен рейсов.

    Из-за ограничений полетов порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов.

    23 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Нижнего Новгорода

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях на полеты в нижегородском аэропорту Стригино.

    «Нижний Новгород (Стригино): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее в этот день ограничения полетов были введены в аэропортах  Ульяновска и Кирова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    В Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.


    23 августа 2025, 23:34 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево объявил о снятии ранее введенных ограничений

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения полетов в московском аэропорту Шереметьево сняты, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани, отметив, что рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, на вылет – по очередности.

    «Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», – сказано в посте.

    Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний.

    «Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет», – добавили в воздушной гавани.

    В районе 21.00 в воздушной гавани вводились временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта в связи с введением режима «Ковер».

    Напомним, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево сообщил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов.

    Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России.

