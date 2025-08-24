До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
МЧС Москвы предупредило горожан о плотном тумане до утра
В ближайшие часы и до утра в столичном регионе ожидается туман, в связи с чем автомобилистов призывают быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, сообщает московское управление МЧС России.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09 часов 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям автомобилей быть внимательными, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
