Аэропорт Шереметьево объявил о снятии ранее введенных ограничений
Ограничения полетов в московском аэропорту Шереметьево сняты, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани, отметив, что рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, на вылет – по очередности.
«Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», – сказано в посте.
Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний.
«Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет», – добавили в воздушной гавани.
В районе 21.00 в воздушной гавани вводились временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта в связи с введением режима «Ковер».
Напомним, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево сообщил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов.
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России.