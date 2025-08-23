До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Глава Службы госбезопасности Грузии объявил об отставке
Глава Службы госбезопасности Грузии Оханашвили ушел в отставку
Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили решил покинуть свой пост, он переходит работать советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.
Оханашвили объявил об уходе с поста главы СГБ Грузии и сообщил о переходе на должность советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС. В заявлении, опубликованном на странице СГБ в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), Оханашвили отметил, что решение принято после консультаций с правящей командой.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что новым главой СГБ будет предложен исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе. По словам премьера, Мдинарадзе обладает значительным опытом работы в правоохранительных ведомствах и это важно для руководства службой госбезопасности.
Кандидатура Мдинарадзе будет внесена на рассмотрение парламента в ближайшее время. Ожидается, что смена руководства произойдет в ускоренном порядке в связи с необходимостью оперативного обеспечения функционирования службы.
Оханашвили занял пост главы Службы государственной безопасности в апреле 2025 года. Ранее он работал министром юстиции Грузии.
