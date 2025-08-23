Обломки украинского дрона упали на улицы Курска в день победы в Курской битве

Tекст: Евгения Караваева

Инцидент произошел в северо-западном микрорайоне города в день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Хинштейн подчеркнул: «Сегодня, в священный для всей страны праздник – день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве – враг с помощью беспилотников атаковал наш регион».

В результате работы ПВО обломки аппарата упали на городские улицы, поврежден припаркованный автомобиль и окно одной из квартир.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия, организован подомовой обход для выявления ущерба. Власти региона обещают помощь пострадавшим в восстановлении имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие завершило уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые привели к прорыву ВСУ в регион.

В деле о растрате при строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области среди обвиняемых оказался бывший глава региона Алексей Смирнов.