Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области

Завершено расследование хищений при возведении фортификаций в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Бывший глава АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его экс-помощник Игорь Грабин обвиняются в хищениях в особо крупном размере.

По делу также проходят гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и бывший гендиректор обанкротившейся компании «КТК сервис» Андрей Воловиков.

Суд рассматривает ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. «Рассматривается ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Воловикова А.Н., Грабина И.В., Лукина В.В., Спиридонова Д.Ю.», – заявила судья.

В начале августа врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что руководство региона официально решило ликвидировать Корпорацию развития.

Ранее Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения. Он сообщал, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.