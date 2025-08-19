Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области
Завершено расследование хищений при возведении фортификаций в Курской области
Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Бывший глава АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его экс-помощник Игорь Грабин обвиняются в хищениях в особо крупном размере.
По делу также проходят гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и бывший гендиректор обанкротившейся компании «КТК сервис» Андрей Воловиков.
Суд рассматривает ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. «Рассматривается ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Воловикова А.Н., Грабина И.В., Лукина В.В., Спиридонова Д.Ю.», – заявила судья.
В начале августа врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что руководство региона официально решило ликвидировать Корпорацию развития.
Ранее Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения. Он сообщал, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.