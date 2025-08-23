«Спартак» прервал неудачную серию, обыграв «Рубин» в Казани

«Спартак» победил «Рубин» и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в матче шестого тура Мир – Российской премьер-лиги, передает ТАСС.\Встреча прошла в Казани при 34 125 болельщиках. Голы во втором тайме забили Пабло Солари на 58-й минуте и Кристофер Мартинс на 73-й.

Этот успех позволил «Спартаку» прервать неудачную серию из четырех матчей без побед в РПЛ. До этого подопечные Гильермо Абаскаля взяли верх лишь в стартовой игре сезона с махачкалинским «Динамо», после чего дважды уступили и дважды сыграли вничью. В Кубке страны «Спартак» победил «Ростов» и уступил махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти.

Для «Рубина» это поражение стало первым домашним с октября прошлого года, после чего команда не проигрывала в 13 встречах подряд на своем поле во всех турнирах. Теперь казанцы занимают четвертое место в таблице с 10 очками, а «Спартак» идет седьмым, имея 8 очков.

В следующем туре 30 августа «Рубин» сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Спартак» примет «Сочи» на своем стадионе.

Напомним, на прошлой неделе матч между «Спартаком» и «Зенитом» завершился результативной ничьей. Причем «Зенит» тогда вышел на игру без россиян среди полевых игроков.