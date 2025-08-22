Лукашенко призвал не допустить превращения Украины в плацдарм для нападения

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что Беларусь и Россия будут настаивать на том, чтобы Украина не стала плацдармом для нападения, передает БелТА.

Он отметил, что европейские страны и США хотят выступать гарантами безопасности для Украины, однако Россия категорически против размещения иностранных войск на украинской территории. Лукашенко подчеркнул: «Россиянам это не нужно».

Глава государства также отметил, что реальность может измениться даже при достижении договоренностей о сокращении армии или вооружений на Украине. По его мнению, в будущем ситуация может измениться, несмотря на ограничения, «не мытьем, так катанием».

Лукашенко заявил: «Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы Украина не была агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем». Он также добавил, что Белоруссия готова участвовать в гарантиях безопасности, но не стремится к этому.

Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.