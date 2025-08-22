Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.21 комментарий
ВС России выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Марочко сообщил о взятии ВС России укрепрайона ВСУ северо-западнее Новоселовки
Российские военные заняли укрепленный участок и лесополосу северо-западнее Новоселовки в ДНР, приблизившись к северской агломерации на 1,5 километра, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные нанесли комбинированный удар по укрепленному району ВСУ, расположенному северо-западнее Новоселовки в ДНР, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что в результате атаки были уничтожены живая сила и техника вооруженных формирований Украины, после чего подразделения ВС России совершили рывок и заняли лесополосу, приблизившись к северской агломерации на полтора километра.
Он отметил, что украинское командование продолжает перебрасывать резервы в район активных боев. По его словам, в том числе на этот участок фронта направляют неподготовленных мобилизованных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Расчеты РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразили склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Минобороны также уточнило потери украинских военных в этом районе.