Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
«Северяне» продвинулись в Юнаковке и овладели 11 зданиями
Штурмовые группы ВДВ группировки «Север» за сутки заняли 11 зданий в Юнаковке, продвинувшись на 400 метров, а поставки ВСУ на передовых позициях парализованы действиями российских дронов.
Войска России продолжают наступательные действия в районе Юнаковки, продвигаясь по линии фронта в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Авиация ВКС России усилила удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ, а штурмовые группы ВДВ за сутки продвинулись на 400 метров, взяв под контроль 11 зданий в Юнаковке. Уничтожено также снабжение украинских подразделений благодаря применению дронов-перехватчиков.
Украинские военные на передовых позициях отмечают, что остались без продовольствия, воды и медикаментов, поскольку российские дроны взяли под контроль все маршруты снабжения, а эвакуация раненых невозможна. На участке Теткино противник предпринял попытку пересечь границу силами 24-го штурмового батальона «Айдар» (признан террористическим, запрещен в РФ), но после огневого поражения был вынужден отступить.
На Харьковском направлении украинское командование ввело в бой свежие резервы и пытается вернуть утраченные позиции в Волчанске и в лесу западнее Синельниково. В Волчанске на левом берегу реки Волчья ВСУ трижды пытались контратаковать, однако все атаки были отражены, после чего российские штурмовые группы расширили плацдарм еще на 200 метров. В районе Хатнего после массированных авиаударов и артподготовки российские войска продвинулись примерно на 1 километр, несмотря на попытки противника использовать бронетехнику.
За сутки потери ВСУ составили более 150 человек, в том числе свыше 90 в Сумской области и более 60 в Харьковской. Российские войска уничтожили многочисленную технику и склады вооружения, включая бронемашины «Козак», гаубицу Д-30, несколько минометов, пикапов и багги, установки для беспилотников, спутниковые станции связи и склады материальных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку отбить утраченные позиции в Сумской области.