В Нижегородской области стартовал «Кубок Защитников Отечества»

Tекст: Ольга Иванова

В Дзержинске Нижегородской области состоялось торжественное открытие межрегионального спортивного турнира «Кубок Защитников Отечества», в котором принимают участие около 130 ветеранов спецоперации на Украине из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Мероприятие организовано государственным фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом России и правительством Нижегородской области. В программе турнира запланированы соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтингу и волейболу сидя.

С этого года добавлены новые дисциплины: спортивное метание ножа, а также настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг для участников с нарушением зрения.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил: «Для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации».

Церемония финала и награждения турнира среди ветеранов из регионов ПФО пройдет 21 августа.

Статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева напомнила, что этот год объявлен Годом защитника Отечества: «Своим примером вы показываете, что даже после тяжелого ранения можно жить активно, покорять новые вершины – в том числе спортивные». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион уделяет особое внимание развитию адаптивного спорта и поддерживает ветеранов спецоперации.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что «Кубок Защитников Отечества» стал частью паралимпийского календаря и площадкой для первых шагов в большом спорте для многих участников. Он добавил, что мероприятия проходят в Центре адаптивных видов спорта «Парус», открытом менее года назад президентом России Владимиром Путиным, и такие центры способствуют развитию паралимпийского движения.

Ветераны отмечают, что участие в соревнованиях помогает им показать, что инвалидность не препятствие для активной жизни. Ветеран из Татарстана Дмитрий Голубцов поделился: «На тех соревнованиях мне удалось завоевать серебряную медаль, что вызвало у меня невероятный прилив эмоций и восторга, особенно от того, что мои дети стали свидетелями моего успеха. Этим достижением я хотел показать, что физические ограничения не являются препятствием для полноценной жизни». Фонд «Защитники Отечества» уделяет особое внимание реабилитации и социальной адаптации ветеранов через спорт, обеспечивая участников необходимыми средствами для занятий физкультурой.